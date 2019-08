Sigue la búsqueda del hombre que está desaparecido desde el jueves

Fabio Cortesi, de 51 años, desapareció de su casa durante la madrugada del jueves 15 de agosto, y desde ese día la Policía lo busca incansablemente, sobre todo en la zona que está detrás del Cementerio Norte. Y un detalle más: la Policía informó que el hombre estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

“Estamos trabajando incansablemente desde ese día, cuando la hermana de este hombre de 51 años de edad, Fabio Cortesi, realizó la denuncia”, informó el Jefe Departamental Cristian Hormachea.

Cortesi se habría ausentado de su domicilio antes de las 6 de la mañana, y lo único que se llevó consigo fue un manojo de llaves. Vive con su esposa y su hija en Franco al 1300, y la Policía sospecha que podría encontrarse en la zona cercana al barrio Curita Gaucho donde hay un monte espeso. “Por eso estamos haciendo un rastrillaje con personal y perros adiestrados para poder localizarlo”, informó la autoridad policial local.

El jefe de la Departamental indicó que “entre los datos que pudimos obtener está el hecho de que una persona de esa zona que conoce a Cortesi se lo encontró en la calle y estuvo hablando con él. Sucedió el viernes a las 18.30, pero este testigo desconocía que esa persona estaba siendo buscada por desaparecida.

“Se supone que se ausentó de su casa entre las 3 y las 6 de la mañana, y que se llevó un manojo de llaves, entre ellas la de su auto, que no sabemos por qué no utilizó para huir. De hecho, el vehículo permaneció estacionado frente al domicilio. Cortesi no se llevó consigo ninguna pertenencia, tampoco dinero y documentación personal. Tampoco dejó cartas o avisos escritos. Solo tiene en su poder un teléfono celular, pero está apagado. Según los familiares, padece alguna depresión o trauma psicológico que lo hacía sentir como que alguien lo estaba persiguiendo y estaba bajo asistencia médica”, informaron fuentes policiales.