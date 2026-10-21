La familia de Caleb, niño con múltiples discapacidades de Gualeguaychú, sigue apostando a la solidaridad para terminar con su vivienda y darle a su pequeño un lugar más adecuado para poder atravesar su dura situación. En las últimas horas Canal 9 Litoral dialogó con Evelyn, la mamá del niño, que aprovechó para solicitar ayuda para conseguir una silla postural para su hijo.

“Queremos que mejore su calidad de vida y de su bienestar. Estamos todo el día manejando insumos y medicamentos, ahora estamos esperando un botón gástrico para que pueda alimentarse“, resaltó la joven.

Puede interesarte

Acotó luego: “Estamos precisando una silla postural, porque por ahora tenemos un coche y ya no entra. Además, precisa estar todo el día derecho, porque no controla su cuerpo”.