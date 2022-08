En primer lugar, Felipe Martínez Garbino charló acerca de la denuncia que recibió en su contra, y argumentó que “en la denuncia decían que se ponía en riesgo la salud visual de la gente, y en realidad hoy eso ya está afectado porque hoy no pueden acceder ni a un control médico ni a un lente recetado, y ese es el verdadero problema”.

“¿Por qué la gente que no tiene recursos tiene que sufrir, porque no podemos darle una respuesta como sociedad a todas esas personas que tienen derecho a una buena visión y a una buena salud?”, interpeló el dirigente local.

“Me escribieron muchos trabajadores que me decían, por ejemplo, yo tengo 4 hijos y tengo que elegir a cual hacerle los anteojos porque no puedo a todos, y mucho menos a mí; hay una necesidad real”, sostuvo Martínez Garbino.

Además, manifestó que “creo que el título denunciaron a un funcionario es periodísticamente vendible y yo lo respeto a eso, a mí no me preocupa la tapa de La Nación, a mí me preocupa que este problema se resuelva, quiero que esta campaña se lleve adelante en Gualeguaychú de la manera que encuadre legalmente, con todos involucrados, me encantaría que el Círculo de Oftalmólogos y las ópticas de la ciudad se pongan la campaña al hombro”, planteó, y acotó que “si yo me tengo que hacer a un lado no me importa, quiero que la campaña se realice, lo mediático no me importa”.

Acerca de la atención gratuita que se brinda en el Hospital Centenario, planteó que “los oftalmólogos en la ciudad son pocos, matemáticamente la necesidad de las personas es muy grande, y si los llevamos a todas al Hospital colapsamos el sistema”.

Con respecto a la organización de la campaña, aclaró que “la agrupación hace el nexo, no maneja la plata”.

Por otra parte, aseguró que “quiero que el doctor Alazard pueda realizar esta campaña y resolverle el problema a la gente y así le ponemos fin a una confrontación que no tiene sentido, ya que todos queremos que la gente acceda al sistema de salud”.

Asimismo, comentó que “lo llamé ni bien salió la nota y le pregunté por qué hizo la denuncia si ya bajamos la campaña y nos pusimos a disposición, me dijo que iba a llamar para bajar esa nota pero no lo hizo, pero yo no quiero confrontar, la cuestión mediática y la denuncia no tengo problema de ponerle el pecho”, y agregó que “si él me hubiese llamado no se hubiese llegado a este escándalo, yo no tengo ningún problema con él ni con ningún oftalmólogo, si nosotros nos equivocamos pido disculpas, no se me caen los anillos”.

“Desde lo legal podemos discutir un montón de cosas, pero vayamos a lo fáctico para resolver los problemas”, concluyó.

“A los políticos les sirven este tipo de campañas porque captan votos”

Por su parte, Gerónimo Alazard volvió a apuntar contra Felipe Martínez Garbino y aseguró que “sigue mintiendo”.

“Hay algo que hay que tener muy en claro, para recetar un anteojo debe intervenir un médico debidamente matriculado donde se está ejerciendo la especialidad. Un oftalmólogo debe contar con todos los elementos para evaluar exhaustivamente a un paciente, y ahí se puede prescribir un anteojo, y con esa receta es que un óptico debidamente matriculado en un lugar habilitado puede darle un anteojo. Lo que acá se pretendía hacer es que vengan ópticos, no médicos, a atender entre comillas, porque en realidad simplemente los pasan por un aparatito que da una idea aproximada del anteojo que se necesita y en base a eso le vendían el artículo. Está penado por ley que esto lo haga un óptico, no puede prescribir un anteojo”, aclaró acerca de porqué denunció al funcionario por “instar al ejercicio ilegal de la medicina”.

“Sigue mintiendo”, afirmó con respecto a quiénes iban a llevar a cabo la campaña, y marcó que “no eran médicos, no estaba enterado ni el Ministerio de Salud de la provincia ni ningún oftalmólogo de la ciudad, ni nadie a nivel local”.

“A los políticos les sirven este tipo de campañas porque captan votos… Si el problema es la accesibilidad de los pacientes esta persona tiene desconocimiento que en el Servicio de Oftalmología del Hospital Centenario hay atención desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de lunes a viernes, y hay guardia oftalmológica las 24 horas los 365 días del año; y que los pacientes que necesiten lentes y no puedan pagarlos a través de acción social se le gestionan los lentes para que no paguen un solo peso, esta persona está mintiendo y sigue embarrándola, y quiere confundir con que no hay accesibilidad, en el Hospitalito Baggio también hay otro oftalmólogo, y los pacientes no pagan un solo peso”, sostuvo Alazard.

“Este tipo de campañas se hacen en todo el país, y yo vengo hace muchos años peleando contra esto y alertando a la población, porque esto no es una campaña de salud visual, es un negocio de los ópticos itinerantes que vienen sin matrícula local y sin habilitación, y es un negocio para los políticos que lo organizan”, aseveró.

Además, aclaró que “yo no puedo dar fe de la calidad de los lentes que venden, pero es normal que en una óptica el precio sea más alto porque hay que pagar un montón de cosas, habilitaciones, impuestos, el local, etc. Obviamente que esta gente va a tener precios más baratos porque es todo en negro, está todo fuera de la ley”, opinó.

Acerca de su diálogo con Martínez Garbino, afirmó que “yo lo llamé ni bien me enteré de esta campaña y el me negó estar en la organización, cuando hablo con todas las personas que iban a llevarla a cabo me dijeron que el organizador era él… una gran mentira de entrada”, acusó.

Y agregó: “Hablé con una persona que me delegó él y me dijo que la iban a bajar a la campaña, pero después hablamos con los lugares donde se iba a hacer la campaña y nos decían que se iba a realizar igual, y de hecho el viernes a la mañana se hizo en el club Molinari, y todos apuntan a Martínez Garbino como organizador”.

“Fue una óptica hasta allí y se cercioró que era un lugar totalmente precario, en el que se estaba haciendo cualquier cosa, entonces estábamos en la obligación de hacer la denuncia, porque esto va en desmedro de la salud de la población”, concluyó el oftalmólogo.