Gualeguaychú se prepara para atravesar una seguidilla de días con temperaturas en ascenso.

Para este jueves, se espera un comienzo de jornada fresco, con una temperatura mínima en torno a los 17 grados para las primeras horas del día. El cielo estará mayormente despejado durante la mañana y comenzaría a nublarse parcialmente hacia la tarde. Al mediodía, las máximas treparían hasta alcanzar los 28 grados.

El viernes mantendrá un rango de temperaturas similares, aunque el cielo estará más nublado. De todos modos, el sol logrará asomar en distintos momentos de la jornada.

El cambio más notorio llegará con el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo, el tiempo se presentará soleado pero muy caluroso. Las temperaturas mínimas no bajarían de los 22 grados y las máximas podrían superar los 32 grados.

Lejos de dar tregua, se prevé que el ascenso térmico se profundice en el arranque de la próxima semana. Según el pronóstico extendido, el calor se intensificará aún más con máximas previstas de 33 grados para el lunes y de 34 grados para el martes.



Hasta el momento no se anuncian lluvias.