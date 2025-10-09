El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que habrá buenas condiciones del tiempo. El cielo estará mayormente despejado, con escasa nubosidad.

Las temperaturas comienzan a subir en la ciudad. La máxima para hoy será de 27 grados. Este viernes podría llegar a los 30 grados y el sábado se anuncian hasta 32 grados en algunas zonas.

Al mismo tiempo, se anuncian inestabilidades durante el fin de semana largo -dado que este viernes será feriado-. Precisamente, hay probabilidad de lluvias para sábado de noche o madrugada de domingo.

La llegada de este sistema frontal a la provincia provocará hacia el domingo un descenso nuevamente de las temperaturas.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 9 de octubre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. El cielo estará entre despejado y ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 26 grados. También se espera un día soleado, con suaves nubes hacia la tarde.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 27 grados. El día comenzará despejado y continuará algo nublado de tarde y noche.