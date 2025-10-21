El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que este martes se presenta con buen tiempo, pero nubosidad en aumento . Además, también suben las temperaturas y se aguardan máximas de hasta 28 grados.

El pronóstico extendido anticipa que este miércoles y jueves también se aguarda elevada nubosidad y térmicas en ascenso. En tanto, para el viernes se prevé un nuevo frente de lluvias y tormentas que podría continuar el sábado.

Tiempo en Entre Ríos: martes 21 de octubre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. El día comienza parcialmente nublado y luego continuará mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 15 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé un día entre parcialmente y mayormente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados. Al igual que en las otras localidades, de mañana estará parcialmente nublado y desde la tarde, mayormente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 13 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche.