Luego de una intensa y pesada ola de calor, y tras el leve alivio que se registró durante el último fin de semana con un moderado descenso de las temperaturas, el termómetro volvió a subir en Gualeguaychú durante el inicio de la semana.

Según los indicadores meteorológicos, este miércoles se presentará con tiempo soleado y caluroso, aunque sin alcanzar valores extremos. La jornada comenzará con una temperatura mínima de 21 grados, prevista para el amanecer, alrededor de las 6 de la mañana. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta llegar a una máxima estimada de 32 grados durante las primeras horas de la tarde.

En ese tramo del día se espera además la presencia de nubosidad variable, sin que esto implique un descenso significativo del calor. Hacia la noche, en tanto, estará latente la posibilidad de lluvias ligeras, las cuales podrían marcar el inicio de un cambio en las condiciones del tiempo.

Estas precipitaciones darían paso a un jueves con tiempo inestable y lluvioso, según lo anticipado por los pronósticos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante eventuales actualizaciones.