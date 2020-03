Siguen las colas en los cajeros de los bancos: Solo se pueden retirar $10.000

Los operarios de Planeamiento pintaron líneas blancas para que la gente mantenga la distancia de al menos un metro.

El control y asistencia, especialmente a los adultos mayores, la realiza gente de Defensa Civil, quienes son acompañados por efectivos policiales apostados en puntos estratégicos.

En el Banco Nación se mantiene la medida de que ingresen tres personas por vez, con la novedad de que en la sala donde se encuentran los cajeros se colocó un dispenser de alcohol con gel.

cajeros dos.jpg

Por su parte, en el Bersa de calle 25 de Mayo, se habilitaron los 7 cajeros y se permite la presencia de tres personas más que aguardan su turno en el interior. Por momentos se extienden las demoras debido a que empleados de una empresa de limpieza ingresan a los cajeros y desinfectan el sector.

Restricciones

El monto máximo que se puede extraer es de 10.000 pesos en los cajeros externos, mientras que los internos permanecen cerrados. Esto ha generado malestar en mucha gente que tiene que ir en varias oportunidades a retirar su dinero en partes.

Christina, una jubilada de 67 años, dijo que “tengo que venir tres veces para retirar mi jubilación. Estoy en las personas con factor de riesgo por la edad y porque padezco de diabetes, pero otra no me queda”. Contó que su hija vive en la Aldea San Antonio y no puede ingresar a la ciudad, “razón por la que tengo que arreglarme sola. Vine días pasados, pero esto era un infierno de gente, así que volví hoy y lo tendré que hacer dos veces más para cobrar el total de la jubilación”, finalizó.