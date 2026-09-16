Luego de un miércoles soleado y con gran amplitud térmica, el pronóstico para este jueves indica que el cielo seguirá mayormente despejado, y que las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima por la mañana y los 21 de máxima por la tarde.

Se espera que hacia la noche haya una mayor nubosidad, que daría paso a un viernes parcialmente soleado, con mayor presencia de nubes durante la mañana y tarde-noche.

El viernes se registrarían térmicas ligeramente mayores: mínimas de no menos de 11 grados y máximas que treparían hasta los 23 grados al mediodía.

Para el sábado y el domingo, el panorama meteorológico se presenta más cálido aún: jornadas mayormente soleadas y con temperaturas que irían entre los 15 de mínima y los 25 de máxima, llegando incluso a 26 grados el domingo, para cuando se prevén eventuales lloviznas e inestabilidades.