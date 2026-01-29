Una vez más, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú tuvo una intensa jornada este jueves, al intervenir en cuatro incendios registrados en distintos puntos de la ciudad y sus afueras durante el transcurso de la tarde y primeras horas de la noche. La situación se da en el marco de una gran sequía que ha propiciado que durante todo enero se hayan producido numerosos focos de incendio en terrenos baldíos, campos y banquinas.

El primer episodio se produjo pasadas las 16 horas, cuando se declaró un incendio de campo en Irazusta al Sur, en inmediaciones del barrio Toto Irigoyen, dentro de la Estancia Los Tolentinos. Para controlar el foco ígneo acudió el móvil 29 del cuartel local.

Minutos antes de las 18.30, se registró un segundo incendio, esta vez en un terreno ubicado en la intersección de las calles Quijano y Martínez Paiva. En ese lugar trabajó inicialmente el móvil 26 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, y poco después se sumó el móvil 37 para reforzar las tareas de extinción.

Cerca de las 20 horas, los Bomberos debieron intervenir nuevamente por un incendio en otro terreno, localizado en la zona de las calles Asisclo Méndez y Gutiérrez. Al lugar acudió el móvil 26.

De manera simultánea, se reportó un cuarto incendio de campo en Irazusta al Sur, esta vez en las inmediaciones del arroyo del Cura, donde volvió a trabajar el móvil 29.