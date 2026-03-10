En horas de la tarde del domingo, alrededor de las 14.30 horas, personal de la Comisaría Urdinarrain intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 20, a la altura del kilómetro 71 aproximadamente, en jurisdicción de Gilbert.

El hecho fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Titán CG 150, conducida por un joven de 21 años de edad (Oficial de policia), con domicilio en San Benito, departamento Paraná, quien presta servicio en Comisaría Sexta de Gualeguaychú; y un automóvil marca Fiat Uno, color blanco, guiado por una mujer de 60 años de edad, domiciliada en la ciudad de Colón.

La motocicleta circulaba por Ruta 20 en sentido Gualeguaychú–Paraná cuando, por causas que se tratan de establecer, habría colisionando con el automóvil que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó lesionado, y fue trasladado al Hospital Centenario, donde permanece en Terapia Intensiva.

La Policía volvió a reitera el pedido de donantes de sangre grupo 0 factor RH negativo, para el Oficial Gómez Máximo. “Quienes puedan colaborar deben presentarse en la Sala de Banco de Sangre del Hospital Bicentenario”, detallaron.

Gómez requirió transfusión de cuatro unidades de sangre, plasma y plaquetas en su primer día de internación y en el segundo fueron otras dos unidades de transfusión de sangre, plasma y plaquetas.

A consecuencia del choque, sufrió fractura de pelvis y de fémur izquierdo. Con el correr de las horas tuvo una evolución en su estado, que “no requiere de asistencia respiratoria, ni medicación cardiovascular, y se alimenta por vía oral”.