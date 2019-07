Siguen sin resolver el conflicto del PAMI en Gualeguaychú: "estamos muriendo de a poco"

Más allá de la apreciación del funcionario, lo cierto es que en toda la historia de Gualeguaychú nunca un conflicto con el PAMI se prolongó durante tanto tiempo. Desde le 1º de mayo del 2017, cuando el Colegio Médico dejó de prestar la atención del Módulo 6 –médicos especialistas y prácticas ambulatorias–, el servicio sufrió múltiples deficiencias y los únicos perjudicados fueron (y siguen siendo) los afiliados: un universo de cerca de 14 adultos mayores.

PAMI Adentro .JPG

Reclamo individual

Ayer, integrantes del Concejo Asesor Municipal de los Adultos Mayores (Camam), junto a Lapido, el director de Desarrollo Humano, Juan José Cuenca, y la abogada Susana Shwindt, brindaron una conferencia de prensa en las instalaciones de la vieja terminal, donde se construye un centro cívico y cultural.

Sobre el rechazo judicial a la medida presentada hace más de 20 meses, la abogada explicó que “tanto en la primera instancia como en Casación el fallo indica que el recurso de amparo no es la vía”. Y, aunque “se reconoció la legitimidad del reclamo, nos dijeron que debemos hacerlo individualmente y no como una acción de clase”, por lo que cada jubilado debería tener que presentar su acción de amparo por el problema específico, y no en conjunto”.

Con respecto a los inexplicables tiempos de la justicia, Schwindt recordó que “pasaron tres jueces en el fuero federal”, luego del fallo, “nosotros apelamos y fue a Cámara”, desde donde se volvió a rechazar el planteo.

La siguiente instancia de apelación sería la Corte Suprema, pero, defraudados, desde el Camam resolvieron abandonar los caminos de la justicia argentina. “¿Para qué?”, se preguntó Oscar Alberto, afiliado al PAMI, e inmediatamente continuó: “para esperar dos años más y que no nos resuelvan nada, no”.

“Somos todos mayores, estamos representando gente de 80, 85 años, nos estamos muriendo de a apoco”, expresó el representante del Camam.

En esta línea, Lapido aseguró que “es la misma lógica que pasa con los juicios de Anses: la Corte Suprema falla a favor de jubilado y Anses apela en cada instancia, y vuelve a apelar; el tiempo se va dilatando y en esos cinco o seis años que pasan en el medio, de esa gran cantidad de jubilados que tenían fallos a favor, muchos mueren”.

“Por eso hablamos de gerontocidio. Se trata de un plan sistemático de quita de derechos. Con la concepción del déficit cero, son los adultos mayores los que pagan los estudios. Y para hacerlo están sacando créditos y gastando sus ahorros”, cuestionó.

“El módulo de la vida”

A veces, desde los espacios políticos que responden al oficialismo nacional se intenta menospreciar el reclamo de los afiliados de Gualeguaychú, indicando que el problema “es sólo el Módulo 6” y no todo el funcionamiento de PAMI.

Al respecto, Lapido fue contundente: “Hay un principio básico de la medicina que dice que mientras antes se diagnostique un paciente, más posibilidad de salvarlo existen. Entonces, si nosotros tenemos entre tres y cuatro meses de espera para ver a un neurólogo, para que después le den el estudio y le digan que no está cubierto, algo anda mal”.

“Pero, lógicamente, no termina ahí la cosa. Porque se trata de una vida, y el estudio se debe hacer. Entonces, el paciente debe conseguir el Rechazo Conformado –documento del prestador que indica la disconformidad del afiliado y la no realización de la prestación–. Una vez que lo tiene, el Adulto Mayor debe ir a PAMI, donde debe presentar otra documentación y, después de eso, esperar que te avisen a dónde te pueden atender”, explicó el funcionario. Y contó que “la otra posibilidad que te da PAMI es el reintegro, que te llega a los tres meses y nunca es la totalidad: por ejemplo, un electromiograma sale $2200, el PAMI te devuelve $1200, en un sueldo (el del jubilado que cobra la mínima) de $9300”.

“Por eso decimos que el Módulo 6 es el módulo de la vida”, sintetizó.

Perversa violencia institucional

Juan José Cuenca .JPG Juan José Cuenca, director de Desarrollo Humano

Los responsables de la UGL Concordia del PAMI, a cargo de toda la costa del Uruguay, ya fueron cuatro durante lo que lleva el conflicto. Pasaron: Marta Charadía, Baltazar Fernández, Lucas Larraz y ahora ocupa ese cargo Juan Ignacio Secchi. Ninguno logró resolver el problema del Módulo 6 en Gualeguaychú.

Desde el Ejecutivo local, quien se refirió a esta situación fue el director de Desarrollo Humano, Juan José Cuenca. “Esta gestión municipal siempre va a estar acompañando para recuperar estos derechos perdidos. Porque hay mucha gente que está confundiendo derechos con privilegios, se piensan que algunos derechos, que fueron adquiridos, son privilegios, y por eso los están recortando”, consideró el gerontólogo. Quien, además, apuntó a la “violencia institucional, que viene desde el nivel nacional” y cuestionó “esta dilación de más de dos años es muy perversa”.