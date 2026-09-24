El pronóstico del tiempo indica que este viernes continuará el cielo mayormente soleado que caracterizó a la jornada del jueves en Gualeguaychú. Tal como anticiparon los indicadores meteorológicos, las temperaturas continuarán en ascenso. En ese sentido, se esperan mínimas en torno a los 15 grados en las primeras horas del día y máximas que treparán hasta alcanzar los 27 grados apenas pasado el mediodía.



Si bien el cielo estará despejado durante la mañana, se prevé la aparición de una mayor nubosidad en las primeras horas de la tarde, asomando el sol por momentos al atardecer. La noche, en tanto, se anuncia parcialmente despejada, con temperaturas en torno a los 20 grados.

La racha de días soleados continuaría hasta el sábado, ya que el domingo se anuncia inestable y con probabilidad de lluvias.