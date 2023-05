Luego de quedar en tercer lugar en la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio comenzó a recibir diversas propuestas laborales. La más importante, seguramente, fue la que le hizo José María Muscari: la ex hermanita compartirá escenario con Betiana Blum en la obra teatral Coqueluche y coqueteó con otro importante show, luego de aparecer en un video con Fer Dente realizando una coreografía en conjunto con el letrero de la obra Heathers detrás.

Pero no todas son buenas en la vida de Julieta. Resulta que en las últimas horas se viralizó el polémico recibimiento del público a la finalista de la casa más famosa del país en el boliche La Morocco, ubicado en Córdoba. "Abuchearon a la ex GH en el boliche La Morocco. La hermanita pasó un incómodo momento, ya que el público esperaba a la famosa cantante ´La Joaqui´ pero no fue así y recibió abucheos", contó una internauta a través de las redes sociales.

Junto a la información, compartió el video donde se escuchan los silbidos que recibió Juli al pisar el escenario. "Hubo mucho repudio cuando empezó a quitarse la ropa", remató la usuaria @Star_lanadelrey. Lo cierto es que desde las redes sociales del boliche hicieron oídos sordos a las críticas de los usuarios, los cuales afirmaron que más de uno de los organizadores se "tapó la cara horrorizados", y compartieron una serie de videos sobre la participación de la ex GH.

En ellos se puede ver como Julieta recibe el cariño de los fanáticos del reality, los cuales se amontonaban a los pies del escenario para conseguir la tan ansiada selfie con la protagonista y sujetar sus manos. Finalmente, los que accedieron a la tarifa VIP pudieron sacarse una foto con la finalista de Gran Hermano con el banner del boliche detrás. "Fui al boliche y tengo más contenido real para pasarle", advirtió, de todas formas, la usuaria en sus redes sociales.

Julieta Poggio es, sin lugar a dudas, la que más ofertas laborales recibió una vez que salió de la casa de GH, quien la semana pasada comenzó con las funciones en GEBA de “Fuerza Bruta Aven”. Según trascendió, la ex hermanita cobra en dólares por función (son 6). También está filmando el video de Flor Vigna y la campaña publicitaria de Ricky Sarkany. Y el streaming en Telefe que sale a fin de mes.

Como si esto fuera poco, se hizo un tiempo en su apretada agenda para proyectar su nuevo emprendimiento junto a Daniela Celis y Romina Uhrig: Fit Girls se llamará la serie de videos que lanzarán por plataformas digitales y que consistirá en seguir rutinas de gimnasia para verse y sentirse bien. Esto será junto a un grupo de chicas que entrenan y comparten sus rutinas en plataformas digitales.

El desafío consistirá en 21 días de, en principio, abdominales, junto a consejos para incentivar a sus seguidores a que entrenen con ellas a distancia. “Se viene fit girls, esto va a ser una bomba”, adelantó Juli en las redes. Recordemos que meses atrás, trascendió que la creadora del hashtag #FueraMalasVibras cobra 2500 dólares, un poco más que la mitad que el ganador, por cada presencia o evento al que concurre.