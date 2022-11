“A veces dormimos en la plaza, en la playa o en las casas que nos vamos compartiendo con la gente que hace cicloturismo; yo también he alojado gente en mi casa”, explicó Miguel en Ahora Cero Radio.

Contó que ha “llegado a tomar 9 litros de agua en un día. Lo más importante es adaptarse; hay días que son más fáciles y otros más difíciles, pero la gente siempre ha sido muy amable. Paraban los autos a ofrecernos agua y comida”.

Miguel salió desde Madrid a Estambul desde el 21 de mayo con 3 amigos; luego se sumó su esposa, Martina, quien también fue parte de un tramo del viaje.

El plan de los chicos era cruzar Europa en 90 días y luego regresaron; mientras tanto, Miguel cruzó solo el desierto de Arabia Saudita y Martina, su esposa, tampoco tenía en sus planes llegar a Qatar por las leyes sobre las mujeres, así que el plan de todos se cumplió.

Silio ya había otras grandes aventuras: De Madrid a Moscú para otro mundial, que representó solo un un tercio de este viaje actual.

Hasta el momento hizo 9645 kilómetros en bicicleta: “Uno tiene sabores que se van tapando después de tantos lugares, culturas y personas. Son todas experiencias nuevas de descubrir y vivir cosas distintas. Todo integra los recuerdos que me llevo y este viaje es un enriquecimiento personal”

“Al Mundial de Rusia también llegué en bici; al cicloturismo lo descubrí hace 22 años, cuando tenía 30 y nunca más paré. Estaba en un momento personal complicado y empecé a andar en bici por caminos rurales, llegué a Paraná y después empecé a hacer cosas cada vez más lejos; dí la vuelta a la isla de Cuba; luego Europa y cada año intento hacer un viaje”, dijo Silio a Ahora Cero Radio.

Además, contó que “hoy estoy haciendo el viaje más largo que alguna vez he hecho. También fui a Machu Pichu en 2019 con un amigo y un amigo de mi hjo mayor. También anduve por Santa Fé y Córdoba y después de tantos años, estoy haciendo el de Qatar”.

“Habitualmente entreno, salgo a correr y ya me voy acostumbrando a viajar; sé qué necesito y el entrenamiento de la bici te lo va dando el mismo andar. Planifico para que el esfuerzo sea lo suficientemente importante para moverme e ir disfrutando a la vez. En promedio, por día hago 100 kilómetros, pero el último día hice 200 kilómetros porque por distintas circunstancias tenía que llegar. Pero 100 de promedio es un buen número”, relató el gualeguaychuense.

Entre sus aventuras, relató que hizo “el desierto a la noche, a la luz de la luna. Quería llegar a Qatar… y dispusieron que para salir de la frontera no se podía ir en bicicleta; cuestión es queme subieron a un colectivo equivocado y me subieron a otro que me llevaba a Doha directamente y no me querían bajar. Cuando conté mi situación a la gente, empezaron a presionarlo al chofer y me bajar 70 kilómetros antes de llegar. Así que llegué como a las 23 horas, sin hacer escala”.

“Cuando uno concluye está la satisfacción del logro, y el vacío de lo que termina. El viaje es el camino; lo veo de esa manera”, dijo Miguel y agregó que su idea “era llegar hasta los cuartos de final de la Selección. Después veré. Todavía no tengo pasaje, pero la vuelta es en avión. Mi socia me ha cubierta y yo tengo que devolverle los favores para que ella se vaya de vacaciones”.

PARA SEGUIR SU AVENTURA: @enbiciando2022 en Instagram

LA ENTREVISTA COMPLETA