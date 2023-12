A la luz de las recientes declaraciones que siembran duda sobre si la Fiesta del Pescado y el Vino se realizará este año, Silvana Ferrari, actual Directora de Cultura, expresó: “Sabemos que es un hecho cultural, que hay una normativa que establece que es patrimonio cultural, que debe realizarse en enero, pero ellos sabrán los motivos, tal vez no se va a suspender”.

Ferrari señaló que la convocatoria a artistas locales está abierta, y los músicos locales siguen presentando sus propuestas.

“Yo tengo la mejor con Luis, me parece un tipo honesto y trabajador, si toman la decisión de no hacerlo habrá una repercusión, si lo van a suspender tendrán que cambiar la normativa. Yo no creo que la dejen de hacer, ni que la posterguen. Este año participaron 30 bandas locales, es una fuente de trabajo para toda la ciudad. Sí es verdad que estamos en un momento complicado de transición. Nosotros fuimos avanzando como cuando estábamos en la responsabilidad de desarrollarlo. No es que estamos en la verdad de enfrente, sino que acá tienen que suceder hechos culturales, donde hay participación ciudadana, que es identidad de nuestra ciudad como ‘Mi Primer Carnaval, el Corso Popular, Verano es Arte. Ahora la decisión es del intendente y de su equipo”, declaró en Ahora Cero Radio Silvana Ferrari.

Según declaraciones de la funcionaria, manifestó que la transición se está llevando adelante sin inconveniente y que está dispuesta a facilitar toda la información para que se desarrollen los diferentes eventos culturales.

“Yo no sé si avanzaron o no en la contratación de algún artista nacional. De alguna manera es entendible que estén asustados por que es un monstruo organizarlo. Cuando en campaña decíamos que tenemos la gente preparada es real. Se vienen monstruos para organizar y desarrollar, y yo como funcionaria que me voy para mí el hecho cultural es más importante, la cultura es un derecho y es el estado el encargado de democratizarlo, no voy a esconderle ningún tipo de información”, resaltó Ferrari.

En este sentido, la directora del Cultura expresó que el gobierno de Mauricio Davico subestimó a la Dirección de Cultura: “Ponen una persona que va a manejar Cultura, Deporte y Juventud, por eso lo subestimaron. Luis me cuenta que él se va a ser cargo de todo eso. No conocen todo el trabajo que se ha hecho”.

Y agregó: “Si hoy a mí me tocara ser gobierno, estaría trabajando a full, el año pasado nos facilitaron algunos subsidios, pero hoy el contexto no es lo mismo. Milei está sacando secretarias. Ahora tenemos en Nación una secretaría de cultura y baja la categoría. Desde el Ministerio invirtieron 58 millones de pesos en artistas de Gualeguaychú, ahora hay que esperar que pasa, no sé cuanto apoyo va a tener la fiesta a nivel nacional y provincial”.