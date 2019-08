Silvia Cortesi pidió apoyo provincial y nacional para la búsqueda de su hermano

Embed

Silvia Cortesi, hermana de Fabio, instó a la Policía que no cese en la búsqueda. “La última imagen de él es saliendo de su casa, pero desde ese día no tenemos datos precisos de su paradero, no tenemos ninguna clase de datos, por lo cual exhortamos a la Policía de Entre Ríos que siga buscando y solicitamos a los vecinos de Gualeguaychú que nos apoyen en la búsqueda; y solicitamos al gobierno provincial y nacional que refuercen la búsqueda de mi hermano”, reclamó la acongojada mujer.

cortesi vigilia.jpg

El jefe de Policía, Cristian Hormachea, acompañado del fiscal coordinador del ministerio Público de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, y de la fiscal que lleva adelante la causa, Carolina Costa, brindó unas palabras al público sobre el trabajo que se ha realizado y que tan poco resultados ha tenido hasta el momento.

Hormachea adelantó que se están realizando sobrevuelos en la zona de rastrillajes para obtener alguna pista desde el aire, pero le aclaró al centenar de personas que se presentaron con carteles que desde la Policía “estamos todos con la misma preocupación que ustedes”.