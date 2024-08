Este martes, Silvina Escudero fue invitada a La Noche Perfecta, el late night show que se emite por la pantalla de El Trece conducido por Sebastián Wainraich, y en una extensa entrevista pasó por todos los estados. Con alegría, emoción, buena onda y nostalgia, la bailarina habló de diversos temas, entre ellos, un impactante recuerdo que tiene sobre una incómoda experiencia que vivió hace dos décadas y que involucra a dos leyendas del deporte mundial: el futbolista argentino Diego Armando Maradona y el boxeador estadounidense Mike Tyson.



El incidente tuvo lugar en 2005 durante la emisión del programa La Noche del Diez, en una edición especial que se celebró en el Luna Park para despedir el año. Allí participaron figuras de renombre internacional y contó con un recordado musical en el que Los Piojos, Ratones Paranoicos y Bersuit Vergarabat interpretaron una versión de “La mano de Dios”, de Rodrigo Bueno.

Escudero, quien formaba parte del staff de bailarinas del programa conducido por el astro futbolístico, relató lo sucedido: “Yo me acerqué para darle una camiseta a Diego para que él la firme, Mike Tyson hizo lo mismo, pero puso su firma y se las intercambiaron las camisetas”, comenzó diciendo la menor de las hermanas. Todo transcurrió con normalidad hasta que el boxeador tomó una actitud inesperada y preocupante. Según el relato de Escudero, Tyson se aproximó a ella y, sin previo aviso, le pasó la mano de manera inapropiada.



“Ahí es cuando Tyson me pasa la mano por la cintura y me empieza a masajear el rollo de acá (por la cadera)”, comentó con visible incomodidad. A pesar de lo violento de la situación, en ese momento ella sintió que no podía decir nada. “Estamos hablando de algo que pasó hace veinte años. No podías denunciar, era otra época”, justificó, haciendo referencia a la falta de reacción que podía haber tenido en ese contexto social y cultural ante una situación de acoso.





Diego Maradona, Mike Tyson y Silvina Escudero en La Noche del 10 (Foto/FotoBaires)



La situación se tornó tan evidente que Maradona decidió intervenir para poner fin al comportamiento de Tyson y proteger a Silvina: “Fue algo tan alevoso, que hasta Diego en un momento le dice: ‘Wait! She’s my friend (¡Espera! Ella es mi amiga)’”, relató Escudero, describiendo el momento en que el futbolista tomó partido por ella.



Esta intervención fue crucial, pero el incidente no terminó allí. A pesar de la advertencia de Maradona, cuando Tyson se estaba retirando, intentó nuevamente acercarse de manera inapropiada a Escudero. “Antes de irse quiso volverme a manotear”, confesó la bailarina. Además, como si lo anterior no hubiera sido suficiente, Silvina contó que el excampeón mundial de los pesados volvió a acecharla una vez finalizado el programa: “Después me mandó a llamar para que fuera a su camarín”, concluyó, remarcando una vez más la gravedad de lo sucedido.

Al escuchar las declaraciones de la bailarina, Sebastián Wainraich intervino para darle contexto a la historia: “Encima después se conoció la historia de Tyson con el abuso y la violencia”, comentó, haciendo referencia a los numerosos casos en los que el boxeador se vio envuelto a lo largo de los años. Cabe mencionar que Tyson volverá al ring a casi veinte años de aquel incidente, que casualmente coincide con su retiro de los cuadriláteros. El próximo 15 de noviembre, en un evento que reunirá 80.000 fanáticos en Texas, el púgil de 58 años se enfrentará a Jake Paul, un influencer de 27 años.



Fuente: Infobae