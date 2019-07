Silvina Luna mandó al frente a famoso empresario que la usó para reconciliarse con su mujer

Luego, Silvina continuó con su relato. “Es muy amigo de Mirtha Legrand y hacía publicidad en el programa. Un día que fui como invitada, al terminar, se me acercó y no sé qué verso laboral me metió para convencerme de llevarme hasta mi casa. Salimos de ahí, me llevó hasta donde yo vivía, nos despedimos con un beso normal en la mejilla y listo", contó la panelista de América.

"A la semana sale una nota hermosa en revista Carascon la foto de ese beso, y otras de él corriendo divino por la costa, diciendo que era mi nuevo novio. Después me enteré que se había separado y montó todo este circo pare decir que estaba conmigo, y después terminó volviendo con la señora", explicó Silvina. "Se había separado y me utilizó. Lo llamé y lo re puteé. Fue todo armado, no había pasado nada", concluyó Luna.