Por Daniel Serorena

Silvio Solari es dueño de un carisma muy especial, además de su potente voz que lo ha convertido en una marca registrada dentro del Carnaval del País. Conocido por su paso por radios de la ciudad imponiendo un estilo, desde hace 15 años es el encargado de realizar la presentación oficial de las comparsas en el Corsódromo.

Sin embargo, al momento de recorrer su camino como La Voz Oficial del Carnaval, Silvio también hace uso de una buena memoria para recordar detalles que pueden parecer pequeños o insignificantes, pero que hacen a un camino que ha tenido distintas aristas y que no solo lo llevan a poner su voz en el micrófono, sino que es una parte de un trabajo integral que realiza con un grupo que lleva juntos varios años.

“Nunca me propuse ser el locutor oficial del Carnaval, siempre estuve vinculado a los medios y tuve la oportunidad de llegar al Carnaval desde otro lugar. Inicialmente fue Luis Panelo cuando tuvo a su cargo el Departamento Prensa, el que me invitó una noche a hacer la presentación de las comparsas. Obviamente que acepté y lo hice, ese quizá fue el punto de partida. A medida que fue pasando el tiempo, primero tuve la chance de trabajar desde adentro del Departamento Prensa y ahí empezamos a realizarlo todas las noches. Y desde ese momento le fuimos agregando otras cosas hasta la actualidad”, rememoró Solari.

Crédito: MRFotografía

Su figura en el centro de la pasarela, dando la bienvenida a todos los presentes y realizando la presentación del Carnaval, es un show en sí mismo. Con algo de malicia, algunos allegados, amigos y no tan amigos, le han reclamado a Silvio el tiempo que tarda en presentar a tal o cual comparsa con su incomparable vozarrón. Sin embargo, La Voz del Carnaval se toma a broma esos reclamos y explica su método para que todas las comparsas tengan la misma presentación: “hay algunas palabras con vocales abiertas, como Kamarr y Ará Yeví que facilitan estirar la letra ‘a’. En O`Bahía es al revés, estiro la ‘o’ inicial, en Marí Marí lo hago con las ´i’. Quizá Papelitos es la que no me complica tanto, porque la presento separando en sílabas y alargando. La realidad es que a todas las compasas le pongo el mismo énfasis, primero porque no soy hincha de ninguna y segundo, porque todas las comparsas tienen que sonar fuerte en el Corsódromo. Esa es mi misión. No hay ningún secreto en esto, sí hacerlo con mucha pasión y profesionalismo”.

Silvio tiene un corto paso como animador de comparsas y se adjudica la creación del término “Kamarienses” para denominar a los simpatizantes e integrantes de Kamarr. “Fue cuando estuve animando con Juanca Álvarez en Ché Vó Samba, salió decir kamarienses y quedó bien. Lo mismo con los Lobos. Fue un año muy lindo, aprendí mucho, lo mismo que la primera vez que estuve en una comparsa, que fue en Marí Marí. Había hecho la conducción de la fiesta de presentación, ellos no tenían animador, Juan Boari todavía era integrante -risas-. Entonces Rubén Barreto que era el presidente de Central me preguntó si quería animar la comparsa en el Corsódromo y luego Martín Irigoyen me pasó los audios de las canciones marcándome los cortes. Fue algo excepcional, aunque claramente no es para mí, hay señores animadores, que entienden mucho más lo musical. Yo soy cero música”, remarcó.

Crédito: MRFotografía

Con la experiencia de los últimos años, donde además de su voz, si figura se replica en todas las pantallas del Corsódromo y llega a todo el mundo por el streaming oficial, Silvio indica que “lo que cambió es que empecé a darle más bola a la forma de vestirme. Tengo muchas camisas, otros trajes y algunos sacos que combino. Hay que estar bien empilchados”.

En los últimos años, Solari ha jugado con distintos guiños para el público que han servido para calentar el ambiente previo al Carnaval. “El verano pasado me ayudó el campeonato del mundo que ganamos con Argentina. Ese ‘Bienvenidos, Campeones del Mundo’ gustó muchísimo en la gente, y el ambiente se fue armando solo con ese grito. En otros casos me gusta jugar con alguna referencia de cada comparsa, la gente de Gualeguaychú sabe que amo el Carnaval, pero el que viene de afuera tiene que recibir el mismo impacto con todas las comparsas”.

Crédito: MRFotografía

Como cada noche de sábado, cerca de las 22 horas sucede el mismo ritual. Silvio, con algo de nerviosismo que sabe disimular, recibe el “okey” desde la torre de control y comienza su show. Se mueve, gesticula, sus caras merecen primeros planos, hasta que llega el momento que todos esperan. El tradicional “Bienvenidos a Gualeguaychú, Bienvenidos al Carnaval del País” hace estallar el Corsódromo. Es tiempo de que arranque la fiesta.