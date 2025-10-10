El día después de la charla que brindó sobre el valor del cuidado de la salud mental y los secretos de su carrera, Simone Biles cautivó a más de 10 mil personas en una clínica en la que actuaron jóvenes gimnastas junto a su entrenador Laurent Landi.

La exhibición comenzó con un grupo de niñas haciendo rotaciones en los cuatro aparatos (suelo, viga, salto y barras asimétricas) de la selección junior y de programas de desarrollo de la Confederación Argentina y la Federación Metropolitana de Gimnasia, orientadas al alto rendimiento. A continuación hicieron su aparición Mia Mainardi, la mejor gimnasta femenina de la actualidad, y el resto de la selección argentina, lo que sirvió como entrada del evento hasta el estruendoso ingreso de Biles al recinto.

“Simone, Simone, Simone”, gritó el público. Acto seguido, impulsados por los conductores de la gala, los periodistas Gonzalo Bonadeo y Daniel Etcheverry (ex gimnasta y especialista en las transmisiones de TV), la gente presente hizo un especial pedido para la oriunda de la ciudad de Houston: “Uno más y no jodemos más”, exclamaron los fanáticos en relación a lo que sería poder volver a ver a Biles en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo en Los Ángeles 2028. ¿Cuál fue su reacción? Pura risa cuando le avisaron el significado del cántico de todos en Villa Soldati.

La gimnasta más laureada de la historia, ganadora de 11 medallas olímpicas (siete de oro) y 23 títulos en Campeonatos Mundiales de la actividad mostró toda su calidez ante el público en las tribunas y con quienes protagonizaron la clínica. “No sentía este amor ni veía un público tan gigante desde los Juegos Olímpicos”, citó mientras se llevaba a cabo el evento central de su visita a la Argentina en el marco de la designación de la Ciudad de Buenos Aires como la Capital Mundial del Deporte en 2027.

“Ese es el truco”, le comentó a una niña que estaba en barras. Otro de los momentos que generó suspiros durante la gala ocurrió cuando cuatro pequeñas gimnastas estaban a la espera de hacer la rotación para uno de los aparatos (salto) y tras la explicación de Biles, frente a las cámaras de TV, salieron corriendo con la mandíbula caída por la emoción de ser instruidas por una gloria del deporte de todos los tiempos. Poco tiempo después de eso, un gesto de Simone cautivó a todos.

Mientras la exhibición siguió, el entrenador Landi también tuvo palabras elogiosas frente al trabajo de las gimnastas argentinas. “Felicitar a los entrenadores por la gran performance, no es nada fácil hacer esto frente a miles de personas y la propia Simone”, mencionó junto a uno de los presentadores de la jornada. En esa misma línea, Biles mostró su sorpresa por la tarea de las niñas. “Están haciendo un gran trabajo, son muy fuertes. ¡Son tan lindas!”, exclamó la atleta de 28 años con su gracia y esa sonrisa tan característica.

Visiblemente emocionada, Simone quiso dedicarle un mensaje final a todas las gimnastas. “Tienen que estar orgullosas”, dijo Biles, y también reiteró la importancia de que las chicas se preocupen por sus carreras. “Hay que cuidar la salud mental tanto como la física”, les recomendó.