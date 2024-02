La audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte público de pasajeros que se llevó a cabo este martes en Secretaría de Trabajo, empleo y seguridad social, volvió a fracasar por lo que los choferes anunciaron un paro de 24 horas.



Según consta en el acta de la Audiencia a la que tuvo acceso esta Agencia, la medida de fuerza fue anunciada como consecuencia de la falta de acuerdo salarial “pese a haber transcurrido ya cinco audiencias”.



UTA indicó que “la revisión salarial debía darse el 15 de diciembre, lo que no solo justifica, sino que nos obliga a la realización de medidas de fuerza”.



El paro se realizará en todas las provincias del interior del país desde las 00 de este jueves por 24 horas, no obstante anticiparon que “de no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan”.



Vale mencionar que los choferes de colectivos piden un sueldo básico de choferes piden básico de 560 mil pesos a enero; de $691.320 a febrero y $925.822 a marzo, además de una suma fija no remunerativa de $340 mil a pagarse en dos partes (120 mil pesos en febrero y 220 mil pesos en marzo).



Ante de finalizar el encuentro, se fijó una nueva fecha de audiencia virtual para el próximo 14 de febrero a las 14.



(Fuente: APFDigital)