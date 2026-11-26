Gualeguaychú despedirá la semana laboral este viernes con nubosidad variable y temperaturas en ascenso. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 16 grados en las primeras horas y la máxima trepará hasta los 30 grados por la tarde, bajo un cielo parcialmente cubierto.

Por el momento, no rigen alertas meteorológicas para el departamento ni probabilidad de lluvias para el cierre de la semana.

El panorama se replicará en el resto de la costa del Uruguay y el sur entrerriano, con registros térmicos similares en Colón, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala e Islas del Ibicuy.

De cara al fin de semana, el organismo oficial prevé un marcado incremento de la temperatura: tanto el sábado como el domingo el termómetro superará los 32 grados, consolidando un escenario ideal para el disfrute al aire libre y el movimiento turístico en la ciudad.