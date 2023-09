A esta realidad no escapan varias localidades entrerrianas, donde hay casas a la venta, disponibles para turistas, en alquiler “de marzo a diciembre” o a valores inalcanzables para la clase media – trabajadora y con requisitos del tipo “sin chicos ni mascotas”.

Francisco Trabichet tiene 30 años y algunas veces por semana convive con su hijo de 2 años. Es nacido y criado en Colón, ciudad en la que hoy se le dificulta vivir por una única razón: no hay alquileres permanentes ni posibilidad de acceder al techo propio.

Alquila por inmobiliaria, pero le avisaron que no le renovarán el contrato, por lo que inició una búsqueda que espera tener resuelta en dos meses, fecha límite para mudarse.

Recorrió entre siete y ocho inmobiliarias, “solamente en dos tuve la oportunidad de ver algo; en una me pedían 80 mil (más depósito y comisión) con aumento del 20 por ciento a los cuatro meses y no lo podía costear; en la otra, me dijeron que con niños no. Las demás inmobiliarias únicamente tenían propiedades a la venta”, dijo.

“Me pasaron la data de un señor que alquila un monoambiente cerca de barrio El Ombú y pide 60 mil pesos, con aumento cada cuatro meses. Yo cumplía los requisitos, pero me aclaró ‘ni chicos ni perros’ y yo no puedo dejar a mi hijo de lado”.

Analizando las razones por las cuales al colonense se le hace cuesta arriba encontrar una vivienda permanente, menciona que “hay muchos uruguayos que trabajan allá y vienen a alquilar acá” y además “un alquiler está alrededor de 70 mil pesos mensuales y con el turismo el verano pasado cobraban 10 mil pesos por día”. En este sentido, opina: “No lo veo mal, porque entiendo que (tanto uruguayos como turistas) mueven la economía de nuestra ciudad, pero a nosotros nos deja al margen”.

Francisco decidió trascender su búsqueda e involucrarse. Fue así que entre conocidos y grupos de Facebook “contabilicé alrededor de cien familias que están por quedar en la calle” y tomó la decisión de activar un grupo de whatsapp al que convoca a sumarse a personas de Colón y alrededores.

“Somos un grupo de vecinos locales y también familias que vinieron de Buenos Aires corridas por la inseguridad o porque les gustó la ciudad. Hay gente que está desesperada. Somos todos laburantes, ninguno queremos que nos regalen nada”.

“Queremos pedir una audiencia con el intendente o algún representante que pueda escuchar lo que nos pasa”, es el primer objetivo.

A la par, se encuentran elaborando un proyecto “para que nos permitan acceder a pagar un terreno”, el cual sería presentado en el concejo deliberante.

Mientras, “nos ayudamos compartiendo los alquileres de los que nos enteramos; quizá a uno no le sirve pero a otro sí”.