Se acerca la Nochebuena y crece la expectativa de los más chicos por ver a los pies del arbolito los regalos que le pidieron a Papá Noel. Este año, por la situación económica, la tarea para los ayudantes del gentil hombre de barba blanca no es nada sencilla: aunque los precios de los juguetes no han sufrido grandes variaciones respecto a la Navidad pasada, el poder adquisitivo ha disminuido y, por ende, también las compras.



Ahora ElDía recorrió jugueterías para conocer el panorama en la ciudad y, lejos de haber un boom de ventas, los comerciantes aseguraron que diciembre fue un mes muy tranquilo comparado con años anteriores. Aunque esperan un repunte los próximos días, no creen que puedan hacer la caja de 2023.



Una de las vendedoras detalló que “muchos preguntan precios y te dicen ‘cuando cobre el aguinaldo lo compro’, o vienen en busca del juguete que pidieron los chicos en la cartita, pero termina optando por uno similar de menor valor o de segunda marca”.



“Entre muñecas parecidas, todos optan por las de segundas marcas”, coincidió una vendedora de otra juguetería, aunque también aclaró que en menor medida “hay personas que vienen por un regalo y lo llevan, sea cual sea el precio”.



También marcaron en otro local del rubro que aquellos que tienen que comprar más de un regalo, eligen los más económicos. “Lo que más sale son los juguetes que van de los $5.000 a los $20.000; es poco frecuente que vendamos en el día algún producto que supere ese rango”.



En cuanto a la variación de precios con respecto al año pasado, aseveraron que hay juguetes que mantienen el mismo valor, ya que fue en diciembre del 2023 cuando se dio el gran salto inflacionario. Otros sufrieron aumentos que rondan el 40%, salvo los pocos juguetes nacionales que se incrementaron al ritmo de la inflación general (por encima del 100%).



En este sentido, el dólar estable hizo que la lista de precios se mantenga sin variaciones durante los últimos meses, ya que más del 90% de los juguetes que se venden en Argentina son de origen extranjero. Sin embargo, las ventas, lejos de incrementarse, apenas se mantienen en el mejor de los casos.



Entre los factores que explican este fenómeno, las vendedoras señalaron, entre otros, la disminución del poder adquisitivo que hace que las familias tengan menos porcentaje de sus ingresos para destinar a regalos. De todas formas, la espera ansiosa del aguinaldo de muchos trabajadores para destinar parte de ese dinero a una compra de último momento tiñe de optimismo al sector, por lo que se aguarda un lunes y un martes muy movido en el centro de la ciudad, como suele ocurrir para estas fechas. También aseguraron que influye la ausencia de turistas uruguayos, que disimuló en gran parte la cantidad de ventas de diciembre del año pasado; y agregaron que los cambios en la modalidad de compra repercutieron ya que muchas familias prefieren adquirir los obsequios de manera online en negocios de Buenos Aires y de otras ciudades importantes.



De esta manera, pese a tener precios competitivos, las jugueterías atraviesan un diciembre con expectativas moderadas, aunque saben que mañana y pasado serán los días de mayores ventas.



En este contexto, luego del brindis, se aguarda por la llegada de un Papá Noel un poco más austero de lo habitual.



Rebusques navideños y cambios de tradiciones



Algunas tradiciones van cambiando con el correr de los años o surgen pequeñas modificaciones al ritmo de las distintas crisis que atraviesan los vecinos. Una alternativa que se implementa desde hace unos años entre familiares es la del “amigo invisible”. Es decir, que cada uno le hace un obsequio a quien le toca, en vez de cada uno tener que hacer un regalo a todos los integrantes del grupo o familia que participan.



Mientras que otro cambio que se comenzó a percibir a partir de los ’90 fue la pérdida de protagonismo de la fecha de los Reyes Magos. Antes, solía ser el 6 de enero la fecha principal en la que se recibían regalos, mientras que, a partir de la globalización y la adopción de tradiciones importadas, Papá Noel desplazó de ese lugar a Melchor, Gaspar y Baltazar. “Muchas familias ya no tienen en cuenta esa fecha, muy pocos siguen haciendo regalos”, confirmaron desde la juguetería más antigua de Gualeguaychú.