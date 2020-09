Sin Carrozas, las maquetas dividen la opinión de los estudiantes de la ciudad

Daniel Serorena

Luego de haber confirmado que por la pandemia del Covid-19, el Desfile de Carrozas no podrá realizarse en su formato tradicional, los organizadores han trabajado en una novedosa alternativa para los curros secundarios de la ciudad que se muestren interesados.

Lo que se realizará es la presentación de maquetas carroceras, que serán trabajos en escala de lo que sería una carroza de medidas convencionales, las cuales serán trabajadas con los mismos materiales que se pensaron inicialmente para la realización de las carrozas.

Soraya Sturtz, integrante de la Comisión de Carrozas, explicó a ElDia que “el formato será diferente porque no se podrá trabajar en forma colectiva como es habitual en cada previa de cada desfile. En este caso, los cursos que deseen participar deberán designar un coordinador que se encargará de repartir los trabajos para que los chicos lo realicen en forma individual. Ese mismo coordinador será quien determine la forma en que se realizará en ensamblado de la maqueta con los materiales que hayan realizado los chicos”.

¿Qué opinan los estudiantes?

Para la mayoría de los estudiantes secundarios de la ciudad, esta situación de pandemia ha cambiado radicalmente los proyectos comunes que tenían en los cursos. Carrozas fue uno de ellos, tomando en cuenta que para muchos iba a ser su primera experiencia en los galpones.

La idea de la maqueta dividió las opiniones entre la estudiantina local: algunos se mostraron interesados aunque con dudas sobre la forma de realizar una maqueta sin contar con la experiencia previa de hacer una carroza y otros grupos, directamente prefirieron no participar de este formato y aguardar al año próximo para cumplir con su sueño carrocero.

Pero además, desde algunos grupos y también varios coordinadores de carrozas marcaron diferencias con la Comisión Central en algunos puntos, especialmente en lo relacionado con la falta de comunicación que hay entre la Comisión y los alumnos, que este año se agravó al no poder renovar los miembros de la misma.

“Entendemos que no es conveniente hacer la maqueta por dos razones fundamentales: por un lado, hace cinco meses que no nos vemos las caras más que por la computadora en las clases virtuales con nuestros compañeros. Y por otro, no tenemos experiencia. Nosotros entendemos la carroza como un lugar de encuentro, de forjar vínculos y de fomentar amistades. Tampoco hubo una comunicación de parte de la Comisión con los alumnos de los colegios para saber qué pensábamos en relación a las maquetas. Es lógico que ante esta situación no se pueda trabajar de forma normal, pero comprometernos a hacer un trabajo que verdaderamente no sabemos de qué forma nos saldrá, nos parecía demasiado arriesgado. En nuestro caso esperaremos al año que viene para hacer la carroza como nosotros la imaginamos”, indicó a ElDia Valentín, alumno de 5to. Año de Villa Malvina.

En la misma sintonía se expresaron Carla, alumna de 5to Año de ENOVA y Mariano, de 5to. Año de la EET N° 2. “Las ganas de hacer carrozas las tenemos como todos los chicos de nuestra edad. Con esta pandemia nos perdimos el stand del 25 de Mayo, donde pensábamos recaudar fondos para la carroza y tampoco podremos hacer carroza de la manera que lo teníamos pensado. También nos hubiera gustado ser consultados de parte de la Comisión, saber qué pensábamos los alumnos de todos los colegios. Tenemos otro año para poder hacer esa experiencia, entonces elegimos no hacer esta maqueta y esperar al año que viene”, dijeron.

También hubo opiniones a favor de la idea de las maquetas. Carolina, alumna de 4to. Año del Colegio Nacional, se mostró entusiasmada porque tendrán la posibilidad de participar y hacer experiencia un año antes. “Para nosotros sería toda una novedad, porque recién el año que viene podríamos hacer carrozas. Cuando nos enteramos que invitarían a los Cuartos Años nos contactamos por Zoom con mis compañeros, el papá de una compañera se ofreció para coordinarnos. Así que vamos a hacer el intento, para sumar experiencia. Será especial porque no podremos juntarnos ni reunirnos, pero servirá para aprender a trabajar en una carroza para los años que vienen”.

Falta de consulta a los chicos

Otro aspecto que surgió ante el lanzamiento de las maquetas carroceras, es un reclamo hacia la Comisión, relacionado a la falta de comunicación y la nula consulta a los alumnos sobre su verdadero interés en realizar esta modalidad de trabajo.

“Desde Comisión de Carrozas expresaron que consultaron con Municipalidad, Dirección de Cultura, con los colegios, coordinadores y demás para realizar esto de las maquetas. Al menos en lo que respecta a los coordinadores, no fue así. No a todos nos consultaron”, indicó Facundo Lucardi Navarro, coordinador de carrozas desde hace cinco años.

“Me preocupa que no se consulte a los estudiantes, que son los verdaderos protagonistas de las Carrozas. Es cierto que no se pudo renovar la Comisión y los alumnos participantes por esto de la pandemia, pero se hubiera podido hacer una convocatoria vía Zoom para que cada curso interesado hubiera dado su opinión, antes que lanzar esto de las maquetas, que no lo veo mal, no es lo mismo que las carrozas, pero es una decisión que tomaron los adultos de la Comisión sin tener al menos una idea de cuál era la opinión de los estudiantes”, expresó.