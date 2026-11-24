Docentes de Entre Ríos inician este martes 24 de noviembre un paro de 48 horas, convocado por AGMER y al que adhirió AMET. La medida continuará el miércoles 25, en rechazo al cierre de la negociación salarial y al aumento dispuesto por decreto por el Gobierno provincial.

El conflicto se profundizó después de la audiencia del 13 de noviembre, cuando los gremios rechazaron la oferta del Ejecutivo. El 16 de noviembre, el Gobierno anunció que otorgaría el incremento por decreto.

La decisión establece una suba general del 4% desde noviembre. Además, eleva el piso salarial del cargo inicial de $910.000 a $1.000.000.

AGMER cuestionó el cierre unilateral de la negociación y sostuvo que es la quinta vez en el año que el Ejecutivo dispone por decreto un aumento rechazado por la docencia. El sindicato reclama la reapertura del diálogo y una recomposición salarial.

“La imposición de un aumento por decreto no reemplaza la discusión salarial ni da respuesta a los reclamos de la docencia”, expresó el gremio al fundamentar la convocatoria.

En tanto, la vocal del Consejo General de Educación (CGE), Carla Duré, confirmó que se descontarán los días no trabajados a quienes adhieran a la medida de fuerza.