Sin concesión y en ruinas: Así está el camping en el Parque Unzué

Gualeguaychú cuenta con uno de los pulmones naturales más importantes de toda la región. El Parque Unzué se extiende por 110 hectáreas arboladas a la vera del río.

El espacio es municipal y cada club acuerda una concesión para explotar el área.

Generalmente los contratos de concesión se acuerdan por 25 años: de esta manera, clubes como el Náutico, Carpinchos, Central Entrerriano o el Hípico pueden hacer uso del espacio, protegiendo y mejorando las instalaciones.

En medio de las mejoras y puesta en valor de La Delfina, se encuentra el camping que estuvo concesionado por casi 17 años al Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú.

La primera recorrida da cuenta de un importante estado de abandono: pastizales, cables colgando, los vidrios rotos de la casilla de recepción y hasta plantas en las parrillas.

Camping 5.jpg

Pero la desidia se acrecienta cuando comenzamos a recorrer las instalaciones que años atrás pudieron disfrutar miles de turistas. El quincho central cuenta con parrillas, mesadas y baños; además de un salón techado.

Todo, absolutamente todo, se encuentra abandonado; lleno de suciedad, con las puertas rotas, los espejos estallados y los agujeros sin inodoros.

Camping 6.jpg

En el sector de lavandería, se observan casi 10 enormes lavatorios: todos sin canillas y llenos de suciedad. Con cables salidos, y caños rotos.

Los baños son un tema aparte: los vidrios de los espejos sobre los lavatorios, el olor apestoso y otra vez: ningún inodoro.

Las instalaciones están abiertas al vecino y al turista que recorre el Parque Unzué, y que en unos meses espera recibir al turismo post pandemia para reactivar la economía de la ciudad.

Camping 2.jpg

ElDía consultó al referente del Sindicato de Empleados de Comercio, Gustavo Vela, quien confirmó que la concesión “está en pausa; porque con la pandemia quedó todo ahí. Además tenemos personas que no pudieron seguir yendo a trabajar porque son de riesgo, así que nos han roto todo. No teníamos gente cuidando porque todavía no han podido volver a trabajar”, explicó.

En tanto, las fuentes consultadas en el Municipio no brindaron ninguna respuesta concreta acerca de las diferentes responsabilidades que pesan sobre el actual estado del camping ubicado en el camino de La Delfina.

Camping 3.jpg

Finalmente, ElDía pudo saber que la concesión del Sindicato de Empleados de Comercio venció en 2016 y en 2017 habrían presentado un nuevo proyecto para restablecer el acuerdo, pero hasta el momento, no ha tenido confirmación ni avances.

Entonces ¿quién tiene responsabilidad sobre el sitio? En principio, el Municipio, aunque el Sindicato haya continuado usando el espacio “de hecho”.

Turismo de motorhome

Con un pie fuera de la pandemia, comienza a reactivarse el turismo y son miles las personas que eligen vacacionar “con la casa a cuestas”. El turismo de motorhome o camping crece y la ciudad necesita de espacios acorde para recibirlos y darles las mínimas condiciones de higiene y seguridad.

Camping 4.jpg

Todo está volviendo a la normalidad: las oficinas, los trabajos privados, las clases, los espacios públicos… y nuestro Parque no puede estar ajeno a esta actualidad.