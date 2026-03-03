River igualó este lunes como visitante 1-1 ante Independiente Rivadavia en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El gol del encuentro para el “Millonario” lo convirtió el defensor campeón del mundo Gonzalo Montiel, a los 38 minutos del primer tiempo, mientras que Gonzalo Ríos había abierto el marcador a los 18’ del mismo periodo para los locales.

Luego de la renuncia de Marcelo Gallardo y mientras espera por el arribo de Eduardo Coudet, quien rescindió contrato este lunes con el Deportivo Alavés, el conjunto de Núñez no pudo ratificar lo hecho ante Banfield en la pasada jornada cuando ganó por 3-1, pero evitó la derrota ante los mendocinos.

De esta manera, River se ubicó en la quinta plaza de la Zona B del campeonato local con 11 puntos, mientras que los comandados por Alfredo Berti continúan en lo más alto del grupo con 18 unidades y un buen desempeño.

En una primera mitad en la que Independiente Rivadavia fue superior y logró incomodar a River en reiteradas ocasiones, los visitantes se encontraron con el empate en el momento que más sufrían el partido.

Los mendocinos comenzaron con una llegada de peligro que tuvo la gran respuesta del arquero de “La Banda”, Santiago Beltrán, quien le ganó el duelo en el mano a mano a Juan Manuel Elordi a los 5 minutos y mantuvo el arco en cero.

No obstante, poco tiempo después Gonzalo Ríos capturó fuera del área un despeje de la defensa del millonario y de volea disparó para colocar el balón lejos del alcance del guardameta y abrir el marcador.

El gol llenó de confianza a la “Lepra” ya que siguió arremetiendo a los dirigidos por el entrenador interino Marcelo Escudero, tras la renuncia de Marcelo Gallardo, pero ante un descuido en un contragolpe concedieron los espacios para que Gonzalo Montiel conecte de cabeza un centro desde la derecha y marque el tanto de la igualdad.

En el complemento, la situación se revirtió y fue River quien dominó las oportunidades, pero no contó con la claridad necesaria para volver a vencer las manos del arquero Nicolás Bolcato y quedarse con los tres puntos.

En los instantes finales del encuentro, Santiago Beltrán volvió a aparecer para contener un remate y evitar la caída del cuadro millonario, mientras aguarda por la llegada de Eduardo Coudet como el reemplazante de Marcelo Gallardo.