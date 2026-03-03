En la madrugada de este martes, alrededor de las 5 de la mañana, policías del Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú fueron enviados a un gimnasio ubicado en Clavarino, entre Fray Mocho y Santiago Díaz, donde se había activado la alarma de monitoreo por detección de movimiento.

Al llegar al lugar, y con la presencia del dueño del gimnasio, ingresaron a la propiedad y vieron a alguien que intentaba ocultarse entre la vegetación del predio.

Ante esta situación, el individuo, un joven de 24 años, fue reducido y aprehendido en el lugar, en el marco de una causa por supuesto hurto con escalamiento.

Se dio intervención a personal de la Comisaría Tercera para que realice las diligencias de rigor, y trasladaron al detenido a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.