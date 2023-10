En el inicio del partido, Argentina fue en busca de abrir el marcador y lo logró a los cuatro minutos con un penal convertido por Emiliano Boffelli, pero la ventaja duro poco y los neozelandeses demostraron su jerarquía. Luego de un line cerca del ingoal y una jugada con varios penales convertidos por los argentinos, Richie Mo’unga abrió la pelota y lo encontró a Will Jordan en soledad para marcar el primer try del partido.

Al ratito, los All Balcks volvieron a aprovechar una buena conexión de pases y Jordie Barrett estiro la ventaja. Luego del descuento de Los Pumas en los pies del fullback rosarino, el apertura del equipo de Ian Foster sumó tres puntos más. Sobre el cierre de la primera parte, Shannon Frizell apoyó para irse al vestuario 20-6 arriba.

El segundo tiempo, cuando se esperaba la reacción de Los Pumas, se vio lo mejor de los All Blacks. Aaron Smith y Richie Mo'unga vulnetaron el ingoal, Mo'unga metió dos nuevas conversiones y el partido ya se hizo casi imposible para los argentinos, que pese a inmtentar, chocaron contra la solidez de la defensa de los neocelandeces, que interrumpieron cada intento de avance del equipo nacional. Dos nuevos trys de Will Jordan, ambos convertirdos por Mo'unga, sellaron la diferencia para los All Blacks 44-6.

Dolorosa derrota para Los Pumas en un partido muy difícil disputado en el Stade de France. Pese a los buenos movimientos del arranque, el equipo de Michael Cheika no pudo hacer frente al poderío de la selección neozelandesa, que liquidó el pleito en el arranque del segundo tiempo y se mostró extremademente superior durante todo el encuentro, principalmente en el juego físico. Ahora, el equipo argentino buscará la medalla de bronce contra el perdedor del duelo entre Sudáfrica e Inglaterra.

El resumen del juego