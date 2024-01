Por Rodrigo Peruzzo

Las plumas son, desde hace años, un distintivo de los vestuarios del Carnaval del País, pero en esta edición Kamarr decidió no utilizarlas y abrió el debate acerca de la confección de los trajes y de qué materiales se usan para tal fin.

“La decisión de salir sin plumas naturales fue netamente por la temática que toca la comparsa este año. Era contradictorio hablar de volver a nuestras raíces y cuidar la naturaleza (y saber de dónde venimos para saber a dónde llegar) si usábamos plumas naturales. Era un poco contradictorio ese mensaje, más allá que sabemos que el animal no se mata para sacarle su pluma ni tampoco se lo maltrata en la mayoría de los casos, pero sí se arman criaderos de faisanes o de pavos para poder comercializar sus plumas, y eso si es un maltrato”, explicó Raúl Galarraga, director de Kamarr junto a Adrián Butteri.

En diálogo con Ahora ElDía, “Raulo” planteó que “obviamente que es una decisión riesgosa, pero sentimos que también que en un punto estamos colaborando de nuestro lado para que las cosas de a poco empiecen a cambiar”.

Crédito: MRFotografía

“Nosotros siempre que elegimos una temática somos muy específicos con el material que queremos utilizar, queremos que todo esté relacionado con todo, no tomamos decisiones libradas al azar, realmente nos gusta que la temática esté acorde a la tela que utilizamos, en este caso por ejemplo no usar plumas, los colores, las formas, las dimensiones, queremos que todo tenga un hilo conductor, que nada quede desconectado, que cuando veas la comparsa se aprecie toda la conexión”, puntualizó.

En este sentido, detalló que “usamos mucho material rústico, muchas topas, muchos materiales que hacen reminiscencia a lo natural. Usamos muchos mates, fibras de distintos orígenes; utilizamos muchas cosas que realmente cuando vos veas te puedas inmiscuir mucho más en el tema, entenderlo más, que puedas hasta sentirlo”, enfatizó.

Crédito: MRFotografía

“Como la comparsa transcurre a través de un viaje chamánico, queríamos que la gente se embebiera en eso natural 100%, nosotros tenemos trajes teñidos con café, que tienen hasta un aroma, así que siempre tratamos de usar materiales que estén relacionados 100% a la temática que elegimos”, remarcó Galarraga, y agregó que “la idea a través de este viaje es reconocer que si seguimos en este estilo de vida que llevamos adónde podemos llegar a terminar, entonces realmente queríamos mostrar el inicio de la vida, la evolución, cómo la naturaleza y los espíritus están ahí marcándonos el camino correcto, ‘Chá’ es el llamado para demostrarte que por ahí no es, la temática es ecológica pero puede trasladarse a la familia, los amigos, el laburo… son esos momentos que vos decís ‘¿Está bien lo que estoy haciendo, es por acá, es este el trabajo que me gusta, esta amistad o mi pareja me está haciendo bien?’, ‘Chá’ es el sacudón que te pega la vida, y nos gustaría que la gente entre en este viaje y que descubra que hay otra manera de ver las cosas y de vivir ciertos momentos”.

Crédito: MRFotografía

Sin reciclaje

“Nosotros este año no tenemos ningún traje reciclado, la comparsa es 100% nueva, no utilizamos ninguno de ediciones anteriores, estamos muy orgullosos de eso porque por ahí es lo más práctico tener algo a mano y usarlo, pero la verdad que no somos partidarios de eso, nos gusta crear todo desde cero dependiendo de la temática, los trajes y las carrozas son 100% nuevas, no tenemos nada de ediciones anteriores.

Consultado acerca si la inflación, y sobre todo la escalada de precios de los últimos meses, impactó en tal determinación, Galarraga contó que “hubo momentos complicados que tuvimos que tomar decisiones sobre la marcha para poder seguir manteniendo la calidad y que el presupuesto no se nos vaya de las manos”.

Crédito: MRFotografía

“Cuesta porque el carnaval tiene un tiempo y una marcha rápida, a veces no tenemos los tiempos necesarios para acomodar todo y que quede a la perfección, así que hubo momentos complicados pero dentro de todo se pudo solucionar de manera rápida”, concluyó el director de Kamarr.

¿De qué están hechas las plumas sintéticas?

“Las plumas sintéticas están hechas de distintos materiales, en su mayoría son de tela, pueden estar pintadas a mano, sublimadas, hechas con distintas técnicas. El costo es otro, son más económicas, pero si requieren mucho más tiempo de preparación, pero se puede lograr un efecto hermoso con una pluma sintética”, explicó Galarraga.