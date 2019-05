Sin sorpresas: Central quebró a Regatas y alimenta su ilusión

El Rojinegro recuperó su juego colectivo, jugó un estupendo primer tiempo para sacar diferencias claras y terminó quebrando a un durísimo Regatas Uruguay por 99-92. Forastieri con 21 fue el goleador y la figura del juego, dentro de un rendimiento parejo y sólido del Rojinegro, que sigue alimentando su ilusión.Daniel Serorena Central arrancó encendido el partido, defendiendo intenso, con Córdoba defendiendo a Mendoza y ganando casi siempre, sumado a un tremendo arranque ofensivo, con un triple de Fernández y dos corridas de Forastieri que marcaron la primera diferencia. A Regatas le costó jugar sus ofensivas, pese a que Central se puso rápido en penalidad, los ataques del equipo uruguayense no fueron buenas, casi siempre tiró forzado sobre el filo de la posesión y perdió muchos balones, que del otro lado Central respondió con canastos rápidos. Y como si algo faltaba para que el Rojinegro domine el juego, el equipo de Panizza tuvo un notable porcentaje de tiros a distancia, lastimó desde afuera y obligó a Regatas a estirar la defensa, para que Ledesma y Bernasconi ganen adentro. Con un notable cuarto, dominando de punta a punta el trámite, Central llegó al primer descanso al frente 30-17 ante el aplauso de su gente. Central siguió jugando mejor, defendió con muchísima intensidad y ofensivamente siguió lastimando con el tiro a distancia, aparecieron Ludueña y Capponi, también Madera con un gran trabajo en los dos lados de la cancha y el Rojinegro se fue despegando, ante un rival que sintió el desgaste de la serie y por primera vez en la serie, no pudo imponer su juego interior. Central tiró 11/17 en triples en los primeros 20 minutos y ahí estuvo parte de la diferencia, aunque también la defensa volvió a ser un punto fundamental del equipo de Panizza, que complicó mucho a Regatas, jamás lo dejó jugar cómodo y se fue al descanso largo ganando 58-36 en un Bértora que explotaba de gente que contagiaba desde la tribuna el muy buen andar del equipo. Cuando volvieron a jugar Central tuvo un pequeño bache que Regatas aprovechó para achicar, con un pr de bombazos de Cognini y el empuje de de Saavedra en el juego interior. Pero dos apariciones claves de Forastieri, que recuperó confianza y volvió a ser el líder del equipo, devolvieron tranquilidad y Central llevó de nuevo la diferencia a 20 puntos. Pese a mantener la diferencia, el Rojinegro se cargó de faltas y eso posibilitó que Regatas viera una opción para poder achicar. Sin jugar en el nivel de otros partidos, pero con dos triples de Cognini y un par de corajeadas de Saavedra en la zona interior, los Celestes achicaron. Sobre el final del cuarto, pese a que Central mantuvo la diferencia, los visitantes se recostaron en zona y obligaron al Rojinegro a seleccionar mal los lanzamientos, errando los últimos cuatro tiros de tres puntos. Con Regatas encendido, entraron al cuarto final con Central 75-61 al frente. En el cuarto final los Celestes empujaron con Cognini y Baeza, pero Central siempre respondió. Apareció Ledesma con un par de conversiones cerca del canasto, Madera también aportó lo suyo y Capponi sacudió un nuevo triple para que la ventaja se extendiera. Cuando tuvo que jugarse, Regatas apostó a los triples de Cognini para achicar, pero Central no perdió la calma, pese a que no tuvo la misma eficacia en ofensiva, Forastieri fue el dueño del equipo, bien acompañado por Nacho Fernández y con Madera sumando puntos y rebotes, manteniendo la diferencia por sobre los 12 puntos pese a los esfuerzos de Regatas, que no tuvo a Mendoza en un nivel superlativo como en otros juegos y tampoco contó con el aporte goleador de Aguirre, que pasó mucho tiempo fuera de la cancha. Los triples de Cognini y Baeza animaron a los uruguayenses, pero un bombazo de Bernasconi selló la historia, fue victoria y clasificación para Central, que espantó los fantasmas y dio un nuevo paso positivo. El equipo recuperó el juego de otros partidos, la defensa fue el baluarte principal además de actuaciones individuales que levantaron en su producción para sostener el trabajo colectivo y ganar un partido necesario. Central sigue en carrera, pasó un durísimo escollo como fue Regatas y se metió en el cruce de playoff nacional, donde desde el miércoles recibirá a los cordobeses de Club Bell para seguir alimentando su ilusión. FICHA Central Entrerriano 99 I. Fernández 14 A. Forastieri 21 A. Madera 15 G. Córdoba 8 S. Bernasconi 8 N. Ledesma 10 L. Capponi 14 T. Ludueña 9 DT: Mariano Panizza Regatas Uruguay 92 J. Baeza 9 A. Aguirre 5 J. Cognini 21 F. Mendoza 11 G. Saavedra 18 P. Pérez 10 F. Herrera 12 J. Boffelli 4 DT: Santiago Rimoldi Estadio: José María Bértora – Parciales: 30-17; 58-36; 75-61 – Árbitros: M. Pietromónaco y R. Abelardo LOS CRUCES NACIONALES Talleres Tafí Viejo – Zárate Básquet Central Entrerriano – Club Bell Villa Mitre BB – Atalaya de Rosario Lanús – San Martín Curuzú Cuatiá