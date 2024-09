Ante la ausencia total de una política sanitaria a nivel nacional, y la decisión del Ministerio de Salud provincial de no comprar vacunas, no hay ni en los hospitales ni en los centros de salud, y todo hace indicar que no las habrá. Los únicos que podrán acceder son aquellos vecinos que la puedan comprar en una farmacia, aunque también escasean.

En Gualeguaychú, se consigue a un costo de $94.460 cada dosis (son dos y la segunda se coloca a los tres meses).

Según contó a Ahora ElDía el referente del Círculo de Farmacéuticos de la ciudad Nelson Gómez: “Algunas farmacias conseguimos hace un tiempo y las vamos vendiendo así que depende de lo que le quede a cada uno, hace unas horas vendí la última que tenía”, comentó.

Además, precisó que “estos días en droguería no hay para volver a traer, pero es el día a día. Todo indica que el stock lo estaría concentrando el Estado para hacer la campaña de vacunación gratuita que empieza en octubre en AMBA, a cargo del gobierno de CABA y del de la provincia de Buenos Aires”.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, sostuvieron esta semana que “la vacuna no es la principal estrategia para prevenir el dengue”, y presentaron ante los intendentes la “misión dengue”. Se trata de un programa de tres fases. La primera está dedicada a las acciones de prevención y preparación, por lo cual se prevé trabajar desde antes de la aparición de los casos. “En esta etapa se articulará con los gobiernos locales el desarrollo e implementación de acciones de prevención y preparación (limpieza y saneamiento de los espacios como casas, barrios, clubes, plazas, entre otros). Dicha estrategia, denominada ‘Municipios y comunas limpias’, se sostendrá a lo largo de toda la campaña”, detallaron desde la cartera.

La Fase 2 del Plan es la denominada de contención y allí se contempla lo relacionado a la detección y respuesta temprana ante los primeros casos importados. Finalmente, la Fase 3 (llamada de mitigación) está enfocada en la atención de pacientes, la prevención de casos graves y la respuesta ante la circulación autóctona (para lo cual se brinda un esquema de la atención en salud).

Desde la Municipalidad el subsecretario de Salud Pablo Alfaro confirmó a Ahora ElDía que “no va a haber vacunas en los CAPS, la Provincia por ahora no va a proveer”, y argumentó que “la vacuna no es la única forma de dar batalla a esta enfermedad, por supuesto que si tenemos es mejor, sería un arma más para la pelea, pero sabemos que no es la única herramienta, no me preocupa, pero si hace que tengamos una labor más compleja”.

En este sentido, manifestó que “la principal respuesta al dengue está en el saneamiento ambiental (descacharrización), uso de larbicidas y repelentes”.

“La campaña ya empezó hace un mes en el barrio La Milagrosa: realizamos acciones de patio limpio, que consisten en que agentes sanitarios que van casa por casa y explican a la familia que tienen que prestar atención; se sacan los recipientes que ya no se utilizan, pero que pueden acumular agua e Higiene Urbana pasa a retirarlos”, detalló el funcionario.

Además, adelantó que próximamente estarán convocando a organizaciones barriales, cooperativas e incluso al Ejército Argentino, para “trabajar todos juntos para que las casas de nuestra comunidad no crezca el dengue”.

Alfaro hizo hincapié en los barrios periféricos de la ciudad y pidió puntualmente a todos los propietarios de terrenos que los mantengan en condiciones para evitar que allí se formen criaderos de dengue.

También mencionó que a través del convenio con la UNER se producirán 10.000 frascos de repelente y que comprarán de fabricación industrial para reforzar las partidas para que estén disponibles en los CAPS.

Cómo será la nueva ola en la ciudad y a quiénes puede afectar más

“Este verano esperamos nuevamente una incidencia de dengue igual a la del año pasado, con la misma cantidad de casos aproximadamente, que nos llevó al segundo lugar en la provincia”, estimó Alfaro.

Por su parte, el infectólogo Ignacio Bourlot explicó que “luego de lo que venimos viviendo los últimos años todos los veranos, y en especial con lo sucedido el año pasado, es altamente probable que vayamos a cursar un brote de dengue con casos autóctonos”.

Para tomar referencia de la magnitud de lo sucedido durante el 2023, el especialista precisó que “en 2020 había sido el pico con 100 casos y nos parecía mucho, y el último año fueron más de 3.000, nunca imaginamos esa cantidad en la región”.

Consultado acerca de si la nueva ola puede ser peor, estimó que “No sé, porque la anterior fue de gran magnitud, pero hay muchos factores que pueden influir y esos factores no se están modificando. Si va a haber menos susceptibles porque los infectados tienen protección para el serotipo de dengue que se tuvo, aunque tienen un riesgo mayor si son afectados por un serotipo diferente”, puntualizó.

Es este aspecto, explicó que “el hecho de haber tenido dengue es uno de los principales determinantes (factor de riesgo) de que, en caso de volver a tener dengue y por un subtipo diferente del virus, la evolución del nuevo episodio sea potencialmente más grave”.

“Vale aclarar que existen cuatro subtipos de Virus Dengue: DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. El que más circuló en nuestro territorio es el tipo 2 seguido del 1. Esto quiere decir que en un potencial nuevo brote existe un riesgo relativo según el subtipo que el individuo haya tenido”, sostuvo el especialista, y dejó en claro que “no quiere decir que sí o sí va a ser más grave, sino que existe un riesgo mayor”.

Finalmente, respecto a la ausencia de vacunas, Bourlot opinó que “para que se evite la propagación con la vacuna debería aplicarse de manera masiva, que no es lo que va a suceder, probablemente sea muy limitada y para pocos grupos, si es que llega desde el estado, y si no depende de una decisión individual de quien quiera y tenga la plata para poder hacerlo, pero de esta manera no se va a evitar la propagación”, concluyó.