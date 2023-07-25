En medio de la audiencia que fijó la pena para Gastón Mauricio Gómez por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por ser ascendiente y por la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, conductas que concurren de manera material entre sí”, tuvo que intervenir de urgencia una ambulancia de Vida para trasladar a este hombre al Hospital Centenario.

La descompensación de Gómez se produjo antes de las 12 del mediodía, en medio de la audiencia presidida por el Juez Dumón, quien tuvo que determinar un cuarto intermedio debido al estado del hombre.

Según supo Ahora ElDía, el hombre sufrió un “síncope y colapso”. Fue atendido y avaluado en la Guardia del Hospital Centenario, donde evolucionó asintomático y estable. Por ello, fue dado de alta rápidamente y derivado a un control en consultorio externo.