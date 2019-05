Sindicatos y organizaciones sociales se convocaron en torno a una olla popular

Si bien las consignas son bastantes diversas, en líneas generales, el paro se convocó para volver a reclamar por las medidas económicas del gobierno nacional, los despidos y la crítica situación.

En Gualeguaychú, la regional local de la CGT realizó una olla popular en la plaza San Martín. Sobre ello dialogó con ElDía Claudio De los Santos, su secretario general. “El paro es por la merma en el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo simbólico de la olla tiene que ver con eso, y con lo complicado que se le hace a un trabajador poder sobrellevar esta situación”.

“Si bien convocamos desde la CGT, también los compañeros de la CTA van a acompañarnos, así como algunos movimientos sociales, como es el cooperativo”, expresó el referente de Luz y Fuerza. Y aseguró que “todos los gremios que están en la CGT –actualmente son 26– se adhirieron”, por lo que se espera que sea una medida de impacto en la ciudad.

“Ante un gobierno que permanentemente manifiesta la ratificación del rumbo económico y no es consciente del impacto que esto tienen en los trabajadores y entre la gente que tiene menos recursos, esta es una forma de manifestarnos abiertamente. Porque, además, nosotros no solamente representamos a quienes están dentro de la CGT, también a todos aquellos trabajadores que no pueden expresarse por miedo a perder su fuente laboral”, manifestó el dirigente gremial.

El impacto del paro en la ciudad

Quienes adhieren a la medida de fuerza adelantan “un paro contundente”, aunque es difícil anticipar cuál será el real impacto del mismo. Más allá de la adhesión que tenga dentro de cada sindicato, la decisión de la CGT cuenta con respaldos importantes. El sindicato de Camioneros, que en el departamento Gualeguaychú cuenta con 700 afiliados activos aproximadamente, se plegará al paro, al igual que la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el sindicato docente más grande de la provincia. Lo mismo definió la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que se espera un fuerte impacto en las líneas de transporte de larga distancia.

Sin colectivos durante el día

Todas las líneas de colectivos urbanos se sumarán a la medida de fuerza. Tanto Santa Rita, como Buses Gualeguaychú y El Verde no circularán durante el miércoles. Las empresas privadas de larga distancia tampoco prestarán servicio.

Las áreas Municipales apoyan el paro: *Higiene Urbana adherirá y retomará los servicios con normalidad el día jueves.

* Defensa Civil tendrá una guardia las 24 horas.

*El área de género y diversidad adhiere al paro, garantizando el funcionamiento de Alas desatadas.

*El Vacunatorio de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud también se sumará.

*Los CAPS Cuchilla, Pueblo Nuevo, Médanos, San Isidro, San Francisco; extracción descentralizada de sangre, y centro de abastecimiento coordinación y logística (sólo con guardias de urgencias) adhieren al paro en contra de las medidas del gobierno nacional.

*Rentas se suma a la medida.

*Electrotecnia adhiere aunque con guardia de emergencias de mañana, tarde y noche.

*Producción adhiere al paro.

*Obras Privadas también se suma a la medida de fuerza.

*Turismo adhiere al paro.

*Tránsito se mantendrá cerrado, aunque habrá un policía para atender el teléfono de guardia (437001). Informaron que los casos se derivarán al comando.

*Poder Popular atiende normal

*Deportes funciona normalmente.

*El área del adulto mayor funciona con normalidad

*En Ambiente hay actividad parcial y Guardia de Vigilancia.

*La Dirección de Habilitaciones adhiere al paro

*Secretaría de Hábitat funcionará parcialmente: Estará abierta con atención solo a las personas que han sido citadas.

*Tampoco abrirá el Museo de la Memoria Popular

*Todas las áreas que prestan servicios quedan con guardia, como cada domingo.

A nivel nacional La Bancaria impulsa la huelga, pero, como en cada paro, las adhesiones dependen de cada entidad en la ciudad.

*Cooperativa Eléctrica: Estará cerrada la atención al público, y sólo se contará con una guardia para atender las emergencias.

En el marco de la medida de fuerza, ANSES informó que el organismo abrirá sus puertas con normalidad y que se respetará el cronograma de turnos asignado previamente.