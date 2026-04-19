Un fuerte siniestro vial se produjo en las calles de Gualeguaychú durante la madrugada de este domingo. Por motivos que aún no están del todo claros, un auto Peugeot 206 de color oscuro y chocó contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo blanco- protagonizaron un peligroso incidente en las inmediaciones de Clavarino y Smith.



El Peugeot 206 era conducido por un hombre de 32 años, que circulaba por Clavarino en sentido oeste-este, quien colisionó contra el Chevrolet y volcó.





Según informaron a Ahora ElDía desde la Agencia de Seguridad Municipal, el conductor dio alcoholemia positiva, registrando 0,77 mg/L de alcohol en sangre. También indicaron que el hombre al volante manifestó que estaba mirando su celular cuando sucedió el choque. Por fortuna, solo tuvo lesiones leves.



En el lugar se hizo presente personal de Tránsito Municipal, quienes luego de la alcoholemia positiva procedieron al secuestro del rodado y al labrado de las actas correspondientes.



(Información actualizada)