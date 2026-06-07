Un motociclista falleció durante la madrugada de este domingo, luego de protagonizar un violento siniestro vial en la esquina de calle San Juan y San Luis, en pleno casco céntrico de Concordia.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta Motomel de 150 cc, en la que se trasladaban dos jóvenes por calle Carriego, y un automóvil Ford Focus conducido por un hombre de 65 años que transitaba por San Juan en estado de ebriedad.

Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes del rodado salieron despedidos y de acuerdo a la información recabada, ninguno de los dos llevaba casco protector.

A raíz de las graves lesiones sufridas, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar. Fue identificado como Sergio Daniel Chávez, de 20 años.

En tanto, la joven de 21 años que lo acompañaba fue trasladada al Hospital Masvernat para recibir atención médica. El chofer del auto no sufrió lesiones. Al ser sometido al test de alcoholemia, arrojó 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre. No obstante, el valor definitivo será determinado mediante los análisis de sangre realizados en el hospital, confirmó Concordia Policiales.

Fuente: AHORA / Concordia Policiales