Un violento siniestro vial entre dos automóviles dejó como saldo una persona fallecida en la madrugada de este lunes. El siniestro ocurrió en la Ruta 11, en el acceso a la localidad de Oro Verde, según confirmaron desde Bomberos Voluntarios a AHORA.

La víctima fatal fue identificada como Luis Carlos Ruhl, de 67 años. Se supo que era oriundo de Aldea Brasilera. En tanto, su esposa fue traslada al hospital San Martín de Paraná.

El impactante choque frontal fue protagonizado por Volkswagen Senda y un Volkswagen Gol. Ambos vehículos quedaron completamente dañados y vecinos de la zona asistieron a las personas que resultaron lesionadas. Según informaron a AHORA desde Bomberos Voluntarios de Oro Verde uno de los vehículos se equivocó de carril y avanzó en contramano.

El conductor del Senda falleció en el lugar y su mujer fue traslada al hospital San Martín. Mientras que el conductor del Gol quedó a disposición de la Justicia. Según manifestaron desde Bomberos Voluntarios el Gol se trasladaba de Diamante a Paraná e impacto de frente con el vehículo en el que viajaba la pareja.

En e lugar trabajan servicios de emergencia, bomeros voluntarios y personal policial y peritos de criminalística.