La víctima del choque en Ruta 12 fue identificada como Germán Ignacio Britos, exjugador de rugby del Club Atlético Estudiantes (CAE). Tenía 54 años y era integrante de la camada ’72, según se informó a AHORA.

La víctima circulaba al mando de un automóvil que impactó de frente contra un camión recolector de residuos perteneciente al municipio de Hernandarias. Según los primeros reportes policiales, el conductor del rodado menor falleció de manera instantánea producto de la violencia del impacto.

El accidente ocurrió este martes por la mañana. “El hombre viajaba solo y estaba consciente cuando fue trasladado al hospital, pero nos informaron que llegó sin vida”, dijo Jorge Bernat, jefe de la comisaría de Cerrito.

Tras las pericias de rigor en el lugar del siniestro, la Policía de Entre Ríos confirmó la identidad del hombre de 50 años que perdió la vida en el fatal accidente ocurrido en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 480, en el tramo comprendido entre Cerrito y El Palenque.

Por su parte, en el camión municipal se trasladaban tres trabajadores quienes resultaron con lesiones de diversa consideración y debieron ser asistidos por personal de salud. Debido a la gravedad del hecho, el tránsito en la zona permaneció restringido durante varias horas para facilitar las tareas de los peritos de Criminalística y las labores de los bomberos voluntarios.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Cerrito y ambulancias de la zona. Actualmente, la causa se encuentra a disposición de la fiscalía en turno, la cual ordenó el traslado del cuerpo a la morgue de Oro Verde para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas exactas del fallecimiento.