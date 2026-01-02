URGENTE
Siniestro fatal en la ruta que une a Gualeguaychú con Fray Bentos
Se produjo un choque frontal en la ruta internacional 136. Ambos conductores perdieron la vida. También falleció una mujer embarazada.
Pasadas las 10 de la mañana de este vienes, en el kilometro 28 de la Ruta Internacional 136 que une Gualeguaychú y Fray Bentos, se produjo un siniestro vial con consecuencias fatales.
Según las primeras informaciones, falleció una conductora uruguaya y un conductor rosarino, luego de impactar de manera frontal.
Por otra parte, fueron hospitalizadas la esposa del conductor rosarino que está embarazada, y un menor de edad. Finalmente, la mujer también perdió la vida, al igual que el nonato. El único sobreviviente fue el chiquito de 2 años.
Trabajaron en el lugar personal de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y Gendarmería Nacional.