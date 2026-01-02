Pasadas las 10 de la mañana de este vienes, en el kilometro 28 de la Ruta Internacional 136 que une Gualeguaychú y Fray Bentos, se produjo un siniestro vial con consecuencias fatales.

Según las primeras informaciones, falleció una conductora uruguaya y un conductor rosarino, luego de impactar de manera frontal.

Por otra parte, fueron hospitalizadas la esposa del conductor rosarino que está embarazada, y un menor de edad. Finalmente, la mujer también perdió la vida, al igual que el nonato. El único sobreviviente fue el chiquito de 2 años.

Trabajaron en el lugar personal de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y Gendarmería Nacional.