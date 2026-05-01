En la tarde de este jueves, la Policía tomó intervención en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial N° 20, acceso principal a Aldea San Antonio, a la altura del kilómetro 33.

Por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre un vehículo marca Fiat Siena, conducido por un hombre de 71 años, domiciliado en la ciudad de Urdinarrain, quien iba acompañado por una mujer de 73, y una moto marca BMW F800, con dominio uruguayo.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el automóvil circulaba en sentido norte-sur y, al intentar ingresar a Aldea San Antonio, chocó con la moto, que se desplazaba en sentido contrario (sur-norte). El conductor del rodado menor, de 57 años, quien solo aportó su apellido, fue trasladado en primera instancia en ambulancia de Aldea San Antonio al Hospital Centenario, donde ingresó consciente con lesiones a determinar, produciéndose posteriormente su fallecimiento.

En tanto, los ocupantes del automóvil fueron trasladados en ambulancia desde Urdinarrain para la realización de controles médicos.

Se solicitó la intervención de personal de Policía Científica, realizándose tareas de planimetría y registro fotográfico en el lugar. El tránsito en la zona se encuentra reducido a un solo carril.