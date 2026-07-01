El Gobierno de Venezuela declaró duelo nacional por siete días tras los terremotos del 24 de junio, informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, escribió Rodríguez en X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó la funcionaria.

En la comunicación oficial se indicó: “Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”.



Rodríguez señaló que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los sobrevivientes. “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, afirmó.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró durante su mensaje.

Fuente: Noticias Argentinas