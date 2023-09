“No tengo la posibilidad de seguir en JXC. Es una decisión que la medité mucho”, sentenció Sittoni.



Jorge SIttoni se presentó en las PASO de JER, el sello entrerriano de JXC, como precandidato a intendente. Entonces obtuvo 1524 votos. Poco más de 3 semanas después anunció que dejaba la alianza macrista-radical.



“Intentamos integrarnos desde el principio, pero no tuvimos la posibilidad”, consideró, tras lo cual contó que le comunicó su decisión al candidato a la gobernación, Rogelio Frigerio. En este marco, manifestó su desagrado porque “después de todo el trabajo que hicieron para las PASO”, Frigerio “solamente le dio 15 minutos”, en los que le informó su ida.



Agregó que nadie de JXC buscó convencerlo de que se quede. “No deben tener los argumentos para retenerme”, sostuvo.

JXC PERDERÍA UN CONCEJAL

“Desde un principio no hubo diálogo, no nos pudimos integrar. No nos dieron nunca la igualdad de oportunidades que nos habían prometido”, consideró.

REGRESO AL PJ

Sittoni dijo que habló con José Eduardo Lauritto, el candidato a intendente por el PJ, sobre su decisión, al igual que con el exsenador nacional Augusto Alasino. En este marco contó que militará para la postulación de Lauritto de cara a octubre. “Soy un hombre del peronismo”, aseveró. “Lauritto está dispuesto a que lo ayuden y coincidimos en la mirada de ciudad”, remarcó en diálogo con el periodista Martín Morasán.