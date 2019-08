Sobre el final, Fiorotto le dio el triunfo a Defensores en el clásico

IMG_4882.JPG

IMG_4905.JPG Federico Fiorotto marcó, a los 42 del complemento y de penal, el único gol del encuentro

Con un marco imponente de público, Defensores del Oeste ganó otra final. Venció a Sarmiento 1 a 0 con el penal que Carlos Soria (Sto) le cometió a Carlos Soria (DO) y que el “Melli” Fiorotto, tradujo en gol. Después de un primer tiempo horrendo, en el segundo Defensores generó situaciones que entre la impericia de los delanteros y las atajadas de Matías Rodríguez no terminaron en la red. A los 41´, el claro penal que pitó Darío Ávalos, marcó la diferencia entre un equipo que siempre propuso y otro, Sarmiento, que apostó en demasía al pelotazo y a lo que pudiese hacer en ofensiva Jorge Álvarez.

Y fue precisamente el punta quien arrimó peligro en la primera clara del partido. Un pelotazo a espaldas de la defensa “Celeste”, permitió que Jorge ganara en velocidad, aunque sin fortuna a la hora de definir, quedando el delantero con el grito de gol atragantado.

Defensores tenía más la pelota, pero le costaba arrimar peligro a los palos defendidos por Matías Rodríguez. Tuvo una clara en el botín derecho de Miguel Arismendi, luego de un cambio de frente de Carlos Soria que dejó solo al mediocampista con Rodríguez. El remate de Miguel se perdió muy cerca del primer poste para alivio de la parcialidad sarmientina.

Segundo tiempo

Defensores salió decidido a jugar de cara al arco de Rodríguez, arquero que se lució al desviar un cabezazo de Yamil Carro que se colaba por el segundo palo. Sarmiento respondió con una acción individual de Luciano Kroh que en base a velocidad y habilidad limpió el camino y sacó un remate que se perdió cerca del poste derecho en lo que fue la única llegada de su equipo en la etapa final. Después con Carlos Soria, recostado sobre la izquierda, Defensores comenzó a llegar sacando provecho de las flaquezas de la defensa “auriverde” en dicho sector. Metió un par de desbordes que no pudieron conectar Nahuel Imas y Luis Kreick. Defensores estaba más cerca que Sarmiento, elenco que terminó de complicarse con la expulsión de Augusto Claría. El volante, contra el lateral, le entró muy duro a Yamil Carro. Darío Ávalos-correcto desempeño, no dudó y le mostró tarjeta amarilla, seguida de la roja a los 26 minutos. El volante estaba amonestado y en consecuencia tuvo que dejar la cancha en un momento crucial del partido. Sin un hombre clave para batallar en la mitad de la cancha, Sarmiento se replegó y trató de aguantar el partido. Por su parte, Defensores redobló la apuesta y puso en cancha a Marcelo Leal (volante) por Luis Keller (defensor) y a Federico Crisnejo por Luis Kreick en un cambio de punta por punta.

Penal y gol

A los 41´, Federico Crisnejo, mano a mano con Matías Rodríguez fusiló al arquero que respondió de manera notable desviando la pelota a un costado. El rebote le quedó a Carlos Soria (DO), que se hamacó ante su homónimo de Sarmiento que lo cruzó cometiéndole un claro penal.

Federico Fiorotto, al igual que ante Juventud Unida, se hizo cargo de la pena. No le tembló el pulso y con un derechazo cruzado infló la red y se fue a gritar el gol de cara a la hinchada de Defensores del Oeste; mientras que por el lado de Sarmiento todo era resignación. El “Melli” antes de llegar al sector donde se encontraba el cuerpo técnico metió una mortal con el estilo que lo caracteriza.

Desesperación

Sarmiento intentó arribar al empate, sin embargo el hombre menos se sintió y solo pudo meter un par de pelotazos al área. En la última acción del partido, Matías Rodríguez, arquero de Sarmiento, fue a buscar un centro al área de Defensores con escasa fortuna. El rebote le quedó a Carlos Soria que corrió más de 50 metros. El volante pudo terminar de definir el partido, pero decidió asistir a Federico Crisnejo quien se encontraba en posición adelantada. La jugada quedó para la anécdota, porque enseguida Darío Ávalos marcó el final del encuentro.

Testimonios

Federico Fiorotto, autor del único gol, señaló que el triunfo fue “muy ajustado, peleado ante un rival durísimo en un clásico que pudimos inclinar para nuestro lado, máxime después de la expulsión de Augusto Claría en Sarmiento”. El lateral-volante dijo que Defensores es un equipo con “mucha actitud, coraje y determinación para jugar ante quien sea”. Indicó que el club vive un “momento especial”. En cuanto a la pirueta del festejo mencionó que “si bien la más conocida es la de mi hermano Víctor, porque es goleador, la hacemos los dos y ahora que estoy “dulce”, me toca hacerla a mí”.

En cuando al penal, remarcó que lo pateó igual que ante Juventud, un poco más “abajo, pero por suerte entró que es lo que vale”.

Carlos Soria, el de Defensores del Oeste, tuvo un partido para el recuerdo, generó el penal que le cometió su homónimo de Sarmiento. “ Enganché para adentro, me tocó Carlitos y el juez cobró penal”. Sobre el estado, pésimo, del campo de juego, aclaró que “la mayoría de las canchas de Gualeguaychú están mal, no ayudan, pero más allá de algo que no es menor, los dos intentamos jugar”. El volante reconoció el esfuerzo del rival destacando que “ellos jugaron, golearon 4-0 a Deportivo, en la semana y seguramente sintieron el esfuerzo ”.

Figura

Matías Rodríguez volvió a los tres palos, después de más de dos años sin jugar, en el triunfo de Sarmiento ante Deportivo por 4 a 0. Ayer, con unos cuantos kilos de más, fue la figura de su equipo. Sacó dos pelotas con destino de red y se mostró seguro cuando le tocó salir a cortar envíos por elevación.

Síntesis

Estadio Municipal

Juez; Darío Ávalos

Defensores del Oeste 1

Lapido

Martínez

Keller

Fiorotto

Carro

Ch. Canti Paez

Arismendi

Ríos

Kreick

Imas

Soria

DT: Leonardo Martínez

Sarmiento 0

Rodríguez

Pacheco

Insaurralde

Gómez

Bassini

Rondán

Álvarez

Claría

Insaurralde

Kroh

Soria

DT: Norberto Sánchez

Goles: St 41´ Federico Fiorotto (DO)

Expulsado : St 26´ Augusto Claría (Sto)

Recuadro

Se completa la decimocuarta fecha de la A

Esta tarde, desde las 15.15, Juventud Urdinarrain recibirá a Independiente en el Stauber; mientras que Central Entrerriano se las verá con Deportivo Urdinarrain, completándose la fecha con los encuentros entre Juventud Unida-Central Larroque y Juvenil del Norte-Unión del Suburbio.

Tabla de Posiciones

Defensores del Oeste 28

Juventud Urdinarrain 25 Juventud Unida 23 Central Larroque 21 Deportivo Urdinarrain 20 Sarmiento 18 Central Entrerriano 17 Unión del Suburbio 15 Juvenil del Norte 9 Independiente 5

Recuadro

Primera B

El puntero se presenta en Larroque

Esta tarde, desde las 15.15, se disputará la decimotercera fecha del ascenso. Sud América, cómodo puntero, visita el Santángelo para enfrentar al local Sportivo Larroque, en tanto que Sporting recibirá a La Rivera, Black River a La Vencedora e Isleños Independientes a Cerro Porteño.