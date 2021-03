Sobredo: "Queremos que la Justicia siga avanzando"

Al respecto, el abogado Andrés Sobredo dijo que es un procedimiento de rutina y que es importante que la Justicia avance y que se sepa qué pasó. "Estamos a disposición", dijo el abogado y explicó que los resultados fueron negativos.

"El allanamiento fue de pocos minutos, porque es un lugar chico, no hay computadoras, ni nada; fue más lo que se tardó en llenar las actas", dijo Sobredo y aclaró que "se hizo todo rápido; pero hay que aclarar que el allanamiento no es al Municipio, sino por la causa del ex concejal".

"Queremos que la Justicia siga avanzando y nosotros poder seguir trabajando y el Intendente pueda seguir gestionando porque las tareas son muchísimas", sostuvo el letrado.

Finalmente, opinó que no cree que esta causa derive en el llamado a declarar a concejales o funcionarios.