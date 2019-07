Desde hace un par de semanas, el transporte público de la ciudad y el resto del interior del país mantiene en vilo a gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, el concejal y ex candidato a viceintendente de Cambiemos Andrés “Pipi” Sobredo defendió al Gobierno nacional –acusado de ser el artífice de la crisis por la quita de los subsidios– y responsabilizó el Municipio por no haber presentado antes la documentación necesaria para acceder al fondo compensatorio.

“Si el 25% correspondiente al fondo compensatorio no está es por pura responsabilidad del municipio, por no haber presentado a tiempo los papeles. Desde mayo que les decimos que tienen que hacer el trámite, pero recién el 19 de julio presentaron todo. Por lo tanto, no es responsabilidad de los empresarios o del Gobierno nacional”, denunció en una entrevista en ElDía desde Cero.

El fondo compensatorio consiste en destrabar el subsidio anunciado meses atrás por parte de Casa Rosada, que equivaldría al 25% del aporte recibido hasta el 1 de enero de este año. Estas negociaciones fueron implementadas en mayo pasado en la cartera de Transporte de la Nación, donde fueron informados de los pasos a seguir para probar fehacientemente la necesidad de ese 25% para poder seguir manteniendo en marcha el servicio del transporte público urbano.

“El interlocutor entre el fondo compensatorio y las empresas de transporte locales es el gobierno municipal. Por lo tanto, los subsidios siguen estando, pero ahora se manejan de una manera más transparente y es el Municipio el que debe solicitarlos y probar que son necesarios”, informó Sobredo.

Y aunque la crítica estuvo apuntada en mayor medida al Municipio, el concejal y ex candidato a viceintendente apuntó también a los empresarios: “Hay más de 230 empresarios de todo el país que fueron procesados por vender gasoil que a ellos les llegaba subsidiado. No puede ser que los empresarios del transporte hicieran lo que quieran con ese subsidio que se les daba de manera directa. La plata que no le llegaba a un enfermo y que se destinaba a financiar al transporte público entraba al patrimonio personal de esos empresarios”, protestó.

Finalmente, Sobredo criticó la medida tomada hace unos días, en la cual los choferes paralizaron el servicio con un paro de 24 horas: “La medida de cortar el servicio hace unos días atrás fue excesiva: dejaron miles de chicos tirados en la calle. Y es un verso que la decisión fue tomada por los empleados, sino que los empresarios no intercedieron ni siquiera para que el servicio ande restringido al horario de escuela”, y concluyó: “A los empresarios, el negocio les sirve desde hace años y les sigue sirviendo, sino lo hubieran dejado. No sé si será un negocio fabuloso o no, pero por algo no lo dejaron”.