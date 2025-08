Un hecho llamativo tuvo lugar en Mendoza, capital de la provincia homónima, donde un efectivo que había ingresado a la fuerza policial de esa provincia hace poco más de un año y medio fue desafectado de la misma luego de entregar su arma y su chaleco antibalas porque el trabajo “lo sobrepasaba” y “le generaba estrés”.

Al tomar conocimiento de la noticia, el gobernador Alfredo Cornejo desafectó de inmediato al uniformado por no demostrar “adaptación y subordinación”.

Cabe destacar que en el decreto 1503 del Boletín Oficial del 15 de julio pasado, el funcionario decidió no confirmar y desafectar al auxiliar Gonzalo Ponce, quien había ingresado a la fuerza en septiembre de 2023.

Asimismo, se indicó que en noviembre de 2024 Ponce se presentó a sus jefes y entregó “en forma voluntaria su arma reglamentaria y chaleco antibalas, provisto por el Estado provincial, aduciendo encontrarse sobrecargado por el trabajo, lo cual le ha generado mucho estrés”.

De acuerdo con la ley 6722, toda designación o incorporación de un efectivo se realiza de forma interina por 12 meses y luego se deberá confirmar o no en su cargo, mientras que esta confirmación se realizará “sobre la base del desempeño del personal, en las funciones asignadas por la superioridad y que hayan sido cumplidas dentro del marco reglamentario, siempre que haya demostrado idoneidad, adaptación, subordinación y aptitud, la que será evaluada por un equipo técnico conforme a lo que se establezca en la reglamentación”.

Fue así que tras confirmarse que Ponce, según su legajo, no tenía inhibiciones o sanciones disciplinarias y que, la Inspección General de Seguridad informó que no tenía sumarios pendientes de resolución, se determinó que “el efectivo no ha demostrado adaptación y subordinación, debiendo no ser confirmado en el cargo”.