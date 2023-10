María Antúnez es parte de la ONG Protectoras, voluntarias, independientes (Pro.vo.in) y, dentro del Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos, representa a la totalidad de las protectoras, la propia, Patitas y La Casita.

“Somos las tres organizaciones las que hemos impulsado este programa. El 25 de mayo se firmó el convenio con la Red de Políticas Públicas, la organización nacional que trabaja con este programa, que ha demostrado ser efectivo, económico y permanente. Porque una vez que el animal es castrado ya está”, expresó Antúnez, en diálogo con Ahora ElDía, en uno de los huecos libres que tuvo durante la jornada de castración llevada a cabo el último jueves en la capilla San Francisco.

Respecto a la Red de Políticas Públicas es importante saber que es una organización nacional de alcance internacional que nuclea profesionales de la medicina, la medicina veterinaria, la educación, la comunicación y el derecho, entre otros. Su misión está alineada a la nueva concepción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entiende a la salud humana, animal y ambiental desde un concepto integral.

Desde esa concepción, a fines de septiembre el Concejo Deliberante de Gualeguaychú institucionalizó, a través de una ordenanza, el Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos. Dato no menor, ya que en el sostenimiento del mismo es una de las claves para obtener resultados.

“La única solución es la castración, además de no ser éticas, las matanzas no resuelven nada, tampoco el encierro, por eso La Casita y Patitas están trabajando fuertemente en el programa. Debemos atacar la raíz del problema de la sobrepoblación y no es que en Gualeguaychú no se haya castrado, siempre se hicieron castraciones, pero no las suficientes”, aclaró Antúnez. Y explicó que para arribar a soluciones concretas se debe castrar, por lo menos, el 20% de la cantidad de animales (perros y gatos) que hay en la ciudad.

Para ello, el dato ofrecido por la Red de Políticas Públicas es: en ciudades de hasta 10 mil habitantes se calcula un animal por persona, mientras que en las que tienen más de 10 mil habitantes el número es de un animal cada dos personas. “Por lo que se estima que en Gualeguaychú hay una población de 50 mil animales. Si pretendemos castrar el 20%, hablamos de 10 mil animales al año, lo que significa que debemos llegar al número de 833 animales castrados cada mes”, indicó la referente de Pro.vo.in.

“Se apunta al equilibrio poblacional que, sencillamente, quiere decir que por cada animal que nazca hay una familia que lo va a poder recibir. Entonces, no podemos parar de castrar, porque hace frío o hace calor, porque estamos de vacaciones, no podemos parar porque la reproducción nunca para”, alertó Antúnez, quien se capacitó, junto a veterinarios municipales y colaboradores, en la Municipalidad de Almirante Brown, localidad de la provincia de Buenos Aires que trabaja con el programa de equilibrio poblacional hace 25 años.

“Ellos han sostenido esta política de salud pública por todo este tiempo y han logrado el deseado equilibrio poblacional. Pasan las intendencias y el programa se sostiene, es la única manera de tener buenos resultados”, expresó la referente en la materia, al tiempo que destacó las seis características que deben tener las castraciones para ser efectivas. A saber, deben ser: masivas, sistemáticas, gratuitas, extendidas, tempranas y no excluyentes.

Para Gualeguaychú el “número de oro”, como lo llaman, es de 833 castraciones mensuales y es un norte al que se camina a paso firme: en agosto fueron 511 castraciones (aproximadamente), en septiembre fueron 645 y este mes se apunta a superar ese número. Si bien las jornadas de castración se realizan todas las semanas y no se suspenden por lluvia, todavía el compromiso de la comunidad no es el esperado: el día de esta nota, en la iglesia San Cayetano había 50 animales anotados para ser castrados y fueron sólo 30, por ejemplo; el día anterior, en Villa María había 46 anotados y se hicieron presente 29.

La salud de nuestros hijos

El Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos está abalado por la Sociedad Argentina de Pediatría. Esto responde a que los más perjudicados por la sobrepoblación animal son las y los niños.

“Esto se debe a la falta de información. Por eso las castraciones van acompañadas por charlas de concientización. Como siempre digo: las primeras víctimas, aunque a mucha gente no le importe, son los animales, pero la segundas son nuestros propios niños, por las enfermedades que se contraen y las secuelas que pueden tener a futuro”, alertó Antúnez.

En este sentido, explicó: “De cada diez niños argentinos, entre cuatro y ocho, según la zona del país, sufren algún tipo de parasitosis derivado de los animales. Esto genera mal nutrición, desnutrición, retraso en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo intelectual. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría”.

Beneficios en números

Datos sistematizados por la Red de Políticas Públicas indican que existe un claro comportamiento hormonal que influye en los episodios de mordeduras: en los perros el 77% de los mordedores es macho, el 85% de los perros mordedores no está castrado y el 82% de las mordeduras graves y el 92% de las mordeduras fatales corresponden a perros no castrados.

Los perros castrados de ambos sexos muerden tres veces menos que aquellos que no lo están, y, contra el mito que apunta a los animales en situación de calle, la abrumadora mayoría de animales mordedores corresponden a animales domiciliados: Las estadísticas indican que el 88% de los perros mordedores tienen dueño.

Entre las ventajas conductuales que ofrece la castración de gatos machos, se remarca la reducción de un 88% de las peleas y los maullidos, en un 91% el vagabundeo y en un 87% el rociado de orina. En tanto que, en el caso de los caninos machos, los números son similares, pero, lo que es más interesante, al igual que en el caso de los felinos, es que en el 90% de los perros castrados resulta suprimido el vagabundeo, lo que evita, entre otras cosas, que el animal sea atropellado.