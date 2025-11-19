Un grupo de socios e integrantes de la agrupación Somos Unión llevó a cabo anoche una “sentada pacífica” frente a la sede de Unión del Suburbio, ubicada en Ayacucho y Etchevehere. La movilización partió desde la Plaza de los Antepasados y tuvo como objetivo expresar el malestar con la actual comisión directiva. Aseguran que no son escuchados y que no se respeta lo que establece el estatuto del club.

En diálogo con Ahora ElDía, José Luis Caamaño, coordinador de la protesta, explicó: “Nos manifestamos para que se respete el estatuto del club”. Según detalló, existen “60 aspirantes a socios que todavía no fueron notificados sobre si fueron aceptados o no”. A esto se suman “109 nombres que figuran en Personería Jurídica y que, pese a estar aprobados, no fueron incorporados como socios desde hace casi tres años”.

“Por eso exigimos que se informe formalmente —ya sea mediante una nota o mediante una citación ante la comisión directiva— la situación de cada uno. Además, creemos que la comisión no está integrada por todos los miembros que deberían formar parte”, agregó.

Caamaño también señaló que buscan “acceder al libro de actas, como lo establece el estatuto, y conocer el cierre del balance 2023/24, que aún no fue presentado, lo que nos deja en una situación irregular ante Personería Jurídica”.